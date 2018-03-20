李克强：要求相关部门完善境内上市措施，欢迎互联网企业回归

IT之家3月20日消息 今天国务院总理李克强在人民大会堂金色大厅会见采访十三届全国人大一次会议的中外记者并回答记者提出的问题。李克强表示目前正在要求有关部门完善互联网+企业境内上市规则，欢迎互联网企业回归境内。

李克强还对互联网+的发展发表了自己的看法，称新动能对经济稳中向好起了重要作用，对互联网+将采取包容审慎的监管方式。李克强表示中国经济这几年能够行稳致远，非常重要的一个原因就是在世界新一轮的科技革命浪潮中，成功的挂上了互联网+的风帆，同时互联网企业也激发了市场活力。