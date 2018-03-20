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快递苹果iPhone签收时成5个“铁疙瘩”，申通快递：在内部调查

2018-3-20 13:20:43来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月20日消息 据河南商报报道，今年2月2日，河南郑州的范女士花3000多元钱买的苹果iPhone手机，通过申通快递寄给在济源的父亲，父亲签收时手机却变成了5个“铁疙瘩”。

2月5日，范女士所寄快递到达目的地济源，范女士的父亲收到快递，打开一看却是5个“铁疙瘩”。范女士说，当时她父亲给她打电话询问，她便赶紧联系当时的郑州申通快递员，对方表示回去之后与客服联系一下，但后来也没什么结果。

之后申通快递郑州分公司理赔部的工作人员与其联系，表示会通过监控查看哪个环节出了问题，然而并没有查出任何结果，之后表示愿意赔偿500元，范女士称无法接受。

3月19日上午，郑州金水路政一街口附近的申通快递营业点前台工作人员告诉记者，确定手机按照正常流程寄送走，当记者提出查看打包监控时，对方表示时间长了，当时的监控无法查看。“正在让公司处理，公司让赔多少我们赔多少。”该工作人员告诉记者。

3月19日，下午5点多，申通快递郑州分公司理赔部一名不愿透露姓名的工作人员给记者来电，说目前手机还没找到，公司还在做内部调查，并会做出处罚，表示问题确实出在公司。19日晚7点左右，申通上海总公司工作人员打来电话说，上海总部理赔部客户经理将在20日与范女士联系，协商赔偿一事，之后会把处理结果告知记者。

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关键词：申通快递

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