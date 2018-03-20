认真or玩票？传统科技巨头跨界发展那些事儿

近两年我们经常会看到某某手机企业推出了新款笔记本产品，也常常感叹新兴巨头们跨界发展的魄力与能力。我们不妨反过来回顾一下，电脑硬件行业的那些跨界发展的往事。

PC或者说电脑硬件作为一个历史最悠久的消费数码品类，悠久的历史中创造了无数巨无霸企业。来到移动互联网崛起的时代，PC往日的荣光已经渐渐被各种移动产品所夺走。作为“夕阳产业”的传统科技企业也开始了自己的救赎之路。这样的救赎自然而然是以进军更多的领域寻找这场战役的突破点，当然对于大多数参与者来说，这场战役必然伴随着惨烈与血腥。

苹果：那个成为“龙”的先驱者

有这样一个寓言故事，远方的山中有恶龙，一名勇士历尽艰辛成功屠龙，转身发现自己却变成了一头更加凶猛的恶龙。而苹果就是这样一位已经成为PC业面前那头巨龙的先驱者。

“不务正业”的电脑公司中，苹果是一个绝对特殊的存在，作为一个目前市值已经达到9000亿美金的巨无霸企业，人们对它的印象更多的是各种iOS设备。但回首十多年前，自从微软借助Windows一统天下，苹果作为一家“电脑公司”的日子就变得不那么好过。Mac电脑只剩下不足10%份额之后，苹果的传奇人物乔布斯毅然决然用iPod进军了音乐播放器市场，打响了转型的第一枪。

随后推出的iPhone令“苹果电脑公司”成为了历史，而苹果也凭借成功的跨界成功开启了新的移动互联网时代。以一个全新的身份转身成为了传统PC厂商在新时代的最大对手，与随后推出andriod的谷歌一起直接夺走了PC在人们生活中的地位。这也成为了近些年PC厂商们“穷则思变”大潮的历史背景。

Intel：参与感很重要

而在PC行业中处于硬件统治地位的Intel也并没有陶醉于自己不动如山的地位。毕竟鸡蛋不能总放在同一个篮子里。多年以前，Intel也曾经推出过手机端的X86处理器，也曾引来众多关注的目光。但是就像你现在所知道的，虽然得到了华硕、联想等重量级伙伴的支持，但由于X86本身的兼容性问题以及当时不能解决的基带困境，Intel不得不放弃了与ARM一争天下的想法。

Intel自然不会就此罢手，在随后的岁月里搞出过各种幺蛾子，但并没有激起太多的水花。直到自研基带拿到苹果iPhone的订单之后，Intel终于在移动设备上赚到了自己的又一座金山。

当然Intel与苹果当年的遭遇是有着本质的差别，移动互联网的崛起带来的大量服务器等专业需求为Intel在原本的行业中获得了巨大的利润。所以进军移动设备并不是Intel的一场“死或生”之战。有着同样“玩票”心理的还有几十年的Wintel联盟中的另外一个巨无霸。

微软：诺基亚与Windows Phone的悲歌

微软与苹果相爱相杀的故事贯穿了20世纪最后几十年的科技发展史。苹果凭借iOS设备的迅速崛起让微软有些措手不及，这一点从为触屏而生却成为怪胎的Windows 8就能看出一些端倪。既然PC不能实现反杀，那么做个手机系统来分一杯羹似乎是个不错的想法。这时候另一个“苹果受害者”——诺基亚基于一些不可言说的原因与微软达成了一种颇为悲哀的合作。

虽然搞出了Windows Phone这样一个看起来很新潮的产物。就当人们寄希望于“最强软件公司+最强手机公司 ”的组合带来完美结局的时候。微软自己却没那么积极向上——残缺不全的系统体验、屈指可数的软件数量、缓慢得令人发指的系统完善速度等等一大堆问题让诺基亚的努力都变成了泡沫。也最终让Windows Phone系统和诺基亚一起走向了毁灭。

经历了外人看起来异常惨痛的失败之后，家大业大的微软其实并没有那么多感慨。放弃了自己的生态野心之后，安心地在移动设备上做起了自己的老本行“软件公司”，曾经WP系统独享的Office Mobile也成为了覆盖iOS和andriod两大系统的畅销软件。当微软出现在苹果发布会上的那一刻，仿佛过往的一切就像没有发生过一样，平静而和谐。

华硕：我就是认真

还记得之前有一个有关雅马哈发展史的段子曾经火爆网络，讲述了一个做乐器的企业是如何通过无数次的转型成为一家“百货公司”式企业的。其实对于PC行业也有着这样一个活生生的例子，也就是我们熟悉的华硕。我们可以很方便的在官网上找到多达14个消费产品品类。

华硕的选择是类似的PC大厂都在做的，只不过更加典型一些。作为一家主板起家的厂商，由主板做到整机，再由整机做到笔记本、显示器乃至一切PC周边产品，可谓无孔不入。难得的都能做出一些不错的成绩。

而来到移动互联网时代，华硕也没落下，早早做了自己的手机和各种智能设备。前文Intel的X86手机，华硕就是鼎力支持者之一。Intel的X86手机处理器虽然已经消失，虽然这些在国内的存在感并不高，但在国际市场还是有着不错的销量，称不上非常成功但也稳扎稳打站稳了脚跟。认真不“玩票”的态度也是现在很多跨界失败者所缺少的。

总结：态度很重要

从我们举的几个例子可以得出一点小小的规律，转型跨界绝对是个技术活。足够的创新能力能带来类似于苹果的成功，当然只有创新却没有将创新成果完善推进的认真态度，就会像Windows Phone的悲剧一样换来一声叹息。而对于一些原本拥有着稳固“金饭碗”的企业来说，跨界发展时缺少坚持下去的毅力和决心也是很大的问题。