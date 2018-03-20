PK微信小程序，“快应用”能否逆袭仍是迷雾

社交垄断猛于虎。中国通信标准化协会荣誉理事长战略指导委员会奚国华主任去年曾表示，“社交的垄断比传统运营商的垄断还厉害。因为运营商的垄断是牌照管制后形成的垄断，而社交垄断是市场自然形成的垄断。”

这一次，针对社交垄断拿起矛的是九大手机厂商。据了解，小米、中兴、华为、金立、联想、魅族、努比亚、OPPO、vivo九大手机厂商共同推出“快应用”，其目的在于赋能开发者拓展场景未来，以标准化的方式接入，协力对抗微信小程序。只是，未来，“快应用”能否逆袭仍是“迷雾”……

社交垄断，这次又动了谁的奶酪

2017年，微信小程序全面爆发，不仅收割了各大应用流量，还掌控了用户入口。

据悉，微信小程序推出至今，当前市场中小程序的总数达58万个，涉及到的活跃用户总规模达到1.7亿，已经涉及到100万开发者和2300个第三方平台。

此外，数据显示，微信小游戏在春节期间实现了2800万人同时在线的纪录，并开启了广告变现模式。日前，Facebook在全球正式发布Instant Games小游戏平台。全球两大社交平台不断给小游戏提速，可以预见，2018年将成为小游戏爆发的元年。

在这场潜在的小程序、小游戏引发的“流量危机”中，受影响最大的当属国内手机厂商的应用商店。毕竟，在此之前，手机流量的入口属于硬件厂商和苹果，而微信动了他们的奶酪。

尤其是微信生态的壮大，手机用户只需要打开微信就能够获得基本的服务，无论是打车、订餐、买电影票、订机票酒店还是移动支付，都绕过了手机厂商的应用商店。

相对微信的高频、高时长和社交性，应用商店的低频、低时长特性不利于正面竞争。眼见新的市场被打开，流量冲击再度显现，手机厂商们为保住应用商店开始反击。九大手机厂商决定联手推出“快应用”进行应对。

一名手机行业人士称，快应用的实质其实就是为了对抗微信小程序，“快应用应该说是厂商的主动出击，去争夺微信的市场和收益。”

这九大手机厂商有国内游戏业非常熟悉的硬核联盟成员单位：华为、OPPO、VIVO、金立、酷派、联想、魅族，甚至还有此前未加入硬核联盟的两家手机厂商：中兴、小米，他们在手机市场各自都是对手，但此刻都选择了同仇敌忾、一致迎敌。

主动出击，九大手机厂商力争“入口”（更新：为十家）

“快应用”并非新鲜事物。早在去年，小米便推出了“直达服务”，魅族也推出了“快捷应用”，它们与微信小程序相似，用户无需下载安装即点即用。如今，九大主流手机厂商终于决定抱团，试图夺回应用分发上的主导权。

目前，微信生态链的规模还在持续壮大。九大手机合力打响的这次“入口”保卫战，胜算能有几何？

某手机厂商人员表示，“我还是比较看好这次联盟的，APP不能做特别重，所有的应用都在越来越轻。快应用应该说是厂商的主动出击，去争夺微信的市场和收益。”

据了解，快应用跟小程序有很多相似之处，服务都在云端，用户无需下载，即用即走，同样偏重于轻程序，比如ofo、滴滴打车等，微信、农药等重度应用还需要传统APP模式。唯一的不同就是，用户入口的掌控权来到了手机厂商的手中。

昨日，vivo已经在发布会宣布，X21手机上将首先支持“快应用”。vivo表示，目标与其他手机企业共同合作，推出超过5000个“快应用”，“未来1-2年内实现Android手机应用免安装”。

目前，应用商店还是应用分发的最主要的平台。但是手机厂商需要防患于未然，避免自己被边缘。从主流硬件厂商的发展轨迹来看，软件服务势必会贡献更大比重的营收。例如，苹果的软件服务营收占比逐年增高。

可以预见的是，在覆盖足够多的服务场景和用户数量后，快应用有望开启商业化运营，各大厂商可以获得广告分成。另一方面，手机厂商也可以借此提升用户粘性，获取更多的用户数据。据了解，这九大手机厂商实质上已控制了中国安卓手机市场90%以上的市场份额，他们的决定基本代表了未来国内安卓小游戏市场的演变方向。

某业内人士表示，“中国的手机厂商早就应该联合起来做点事情了，能够联盟是好事。但是，必须有足够强的标准才能推广下去。一是要看合作各方是否齐心，二是看能否吸引更多的开发应用参与进来。”

“快应用”能否逆袭仍是“迷雾”

可以预见，快应用的未来不可能太过顺风顺水，毕竟微信已经盘踞社交入口大部分权重。相比手机厂商的快应用，微信的小程序一些明显的优势。

据了解，小程序比快应用早了一年左右，提前培养了用户的习惯，而微信平台的十亿用户数量也要高于上诉厂商的用户总和。而且，小程序可以覆盖到iOS系统的用户，而快应用则只能收割安卓用户的流量。

据《2017-2018年微信小程序市场发展研究报告》显示，2017年12月小程序累计用户达4亿，而到今年Q1阶段小程序累计用户预计超5亿，相比之下，快应用才刚刚起步。

一家工具类应用的开发负责人表示，快应用的局限性跟小程序差不多，不如原生APP流畅，加载比较慢，并不适合大的APP。“小程序都是限制开发包大小的，只有一两兆。低频次、工具类的比较适合轻应用。”

此外，尤为重要的是，小程序依托的是微信的账号和支付体系，只要一个微信账号就都打通了。快应用没有现成的账号体系，局限性可能比小程序还要大。尤其是一些需要支付的应用，仍然绕不开微信。

除了外部来自微信、苹果的竞争压力，此次九大品牌的快应用标准能否成功，取决于他们联盟的决心有多大。

中国联盟秘书长王艳辉指出，“小程序微信形成了完整的生态，不管是推广、补贴、运营、培训，都投入了大量的人力物力。这几家公司能否拧成一股绳，我看也是很悬。比如说要补贴，谁去发这个补贴？如果不能吸引到头部应用，平台就不会有开发者来玩。”

因此，对于快应用而言，九大厂商需要思该如何逆袭，切割小程序的用户资源。不过，九大厂商的力量还是不可小觑，它们手里掌握着数亿的用户资源。可以预见的是，一场关于用户入口的战争就此不可避免了。

当然，对于用户而言，快应用和小程序的竞争会让用户多一个选择，也更有可能体验更流畅的服务。未来，“快应用”能否逆袭仍是“迷雾”……