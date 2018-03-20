淘宝推出“特价版”手淘，正式阻击拼多多？

“消费升级”的口号在电子商务领域喊了好几年，但如今却变成了“消费降级”。在消费降级的主战场里，阿里已经大步入场了。

淘宝几天前悄悄上线了一个淘宝特价版，其APP目前已经在各大应用商店上线，但都还在测试阶段。昨天（3月19日）下午，马云高调现身阿里巴巴杭州总部，身边由淘宝总裁蒋凡陪同，据猜测马云此次现身总部就是为了考察即将正式上线的淘宝特价版。

淘宝特价版是个啥？

据官方介绍，淘宝特价版APP走的是“低价、性价比”路线。借助淘宝本身的平台优势，特价版提供“小件低价”的商品购买服务。新用户可以快捷注册开通账号、邀请新用户可获得奖励、可以赚取红包，还有着类似亲情版淘宝中亲密代付等玩法。

打开APP可以看到，目前这款APP有16个商品类目，包括服装、母婴、百货、家电、家装等。在展示的首页中，有“限时抢购”“超值特价”等字样，随手刷了一下，没有看到过价格超30块钱的商品。页面从简，也没有出现“淘宝头条”“淘宝直播”等这些淘宝正在力推的内容板块。

专门开发了一款APP提供平价产品购买服务，看来淘宝是势要把消费降级做到底了。

淘宝到底是“升级”还是“降级”？

淘宝说两个都不是，是“消费分级”。

在淘宝特价版的招商简介中写着，“从‘消费升级’转型为‘消费分级’是2018年淘宝平台的重点发展趋势”。

从某种角度来说，过去几年里淘宝其实一直在进行升级，通过“去爆款化”，努力摆脱“爆款”“低价”“9.9包邮”这样的符号，扶持更多品牌化的商家，鼓励商家做精品店、品牌店。天猫也算是一个消费升级的标志性产品。

在淘宝如今的这几大“分身”中，天猫一直在帮淘宝完成消费升级；手淘本淘也在遵循“打造社区化、内容化和社交化”的方向前进；亲情版淘宝帮助笼络中老年消费群，也许同时还伴着提高“父母有网购需求”的年轻人用户黏性的目的......

但拼多多的崛起打破了阿里在电商领域的护城河，消费降级这块蛋糕，弃之可惜。可以说淘宝特价版正是阿里采取的一种防御措施。

“这不就是拼多多？”

如果说亲情版淘宝的社交电商模式让人质疑其和拼多多类似，那这次淘宝特价版给人的第一感觉则是“这不就是拼多多？”

同时也有业内人士表示，阿里此举确实是为了对抗拼多多。

阿里在国内电商领域的地位目前依然没有对手能够动摇，拼多多的体量在短期内也还不能跟淘宝相提并论，但拼多多之所以让淘宝如此担心，有一个重要的原因，这一点，虎嗅作者朱思码记在文章《淘宝卧榻之侧，岂容拼多多安睡？》中写过：

拼多多的流量体系完全独立于阿里电商体系之外。拼多多之所以今天让淘宝网如此操心的关键在于拼多多也许是目前为止唯一一个与阿里巴巴流量体系从历史上看都毫无交集，且占据国内电商第一梯队的特卖平台。

还有淘宝相关人员曾经向朱思码记透露：

我们淘宝的运营实际分为两个部分：手淘+淘宝网行业运营，而今天面临的问题是手机淘宝的流量体制正处于崩溃边缘，因为天猫商家与平台对流量的需求必然是无止境的。

再者，因为淘宝的“升级”策略，手淘站内的流量基本导流给了品牌和大卖家，挤压了曾经靠着“9.9包邮”在淘宝占据一席之地的中小卖家的生存空间，小卖家们不得不转战更合适自己生存的土壤——拼多多。

于2015年9月上线的拼多多，上线3个月之后的单日交易额就突破了1000万元。截至目前，拼多多的用户规模已经突破3亿，差不多和京东一个量级（单从用户规模上来说），月成交额达到30亿元。猎豹全球智库2017年发布的《第三季度中国移动互联网市场报告》中显示，拼多多APP的周活跃渗透及周人均打开次数都已经超过了京东——这个公认的淘宝的对手。

同时有公开数据显示，卸载淘宝的用户中有50.3%都流向了拼多多，拼多多的卸载用户中有78.3%流向淘宝，这两个平台的用户群出现了高度的重合。这也是淘宝不得不担心的地方。

对于淘宝特价版的推出，淘宝方面对外称这不是在对标任何一个业态，也不存在“打多办”，但是从目前的市场规模和数据来看，拼多多的GMV（成交总额）确实增长迅猛，一个月据称有将近400亿的GMV。

朱思码记还在文章中提到，将于今年3~4月出炉的2018年淘宝网行业运营重点中，淘宝网内部正组建精锐团队参与其“三位一体”的项目组，着重于场景与商家货品梯队的搭建进而打响所谓“六大战役”，而“拼多多已经被官方明文标注为淘宝网2018年重点关注的竞品平台”。

所以不管淘宝承不承认，这场“消费降级”的战争已经正式打响了，你看好谁？