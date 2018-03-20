贾跃亭，FF91，东山再起？

贾跃亭还没回来，他的车可能要先回来了。

据澎湃新闻最新报道，法拉第未来位于美国加州汉福德市的汽车工厂日前已经正式开工，设备已开始运转，不少工人正在忙碌。

丢下乐视跑到美国，贾跃亭将全部身家都压在了造车梦上，法拉第未来电动汽车也被视为贾跃亭能否东山再起的最大依仗。

但是这个汽车项目进行起来并不是那么顺利，此前它接连遭遇各种不利，比如融资困难、高管出离等等。FF91电动汽车量产至今也还停留在纸面上，贾跃亭也面临种种质疑。

在今年2月份的时候，事情迎来转折。贾跃亭宣布，FF获得了15亿美元的融资，满足了IPO前的资金需求，FF91也将在2018年底前交付。此前有媒体报道称，FF 91的电池容量为130kwh，续航有望达到700公里，百公里加速仅需2.39秒，而售价方面可能会超过200万元人民币。

既然资金到位了，那么接下来的事情就是开足马力生产和卖货了。虽然贾总“跑”到了美国，但是中国是他离不开的主场，而法拉第未来也是实行的中美双主场战略。

除了汉福德工厂开工，法拉第未来的关联公司睿驰智能汽车（广州）有限公司还疑似将在广州南沙参与一处地块的公开竞标。广州南沙国土资源和规划局官网挂出的出让公告显示，该地块占地面积40.0988万平方米，起拍价3.641亿元，在对竞买人的要求中，明确提出“竞得人须在竞得土地一个月内引进具备国际一流纯电动汽车研发制造水平的纯电动汽车组装项目”。

除了买地之外，法乐第未来从过年以来，在国内也一直在积极的招人。其微信公众号已经连续推出了五期招聘启事，工作地点主要在北京和上海，也就是原来乐视汽车办公室所在地。

而根据一位乐视汽车前员工对对相关媒体表示，原乐视汽车（北京）有限公司目前在职的员工，已经全部被编至FF中国旗下。

在大概一周前，贾跃亭微博放出了FF91的高寒测试照，照片中FF91车身过后风雪飞扬，很是拉风。

从目前的情况来看，贾跃亭的汽车项目总算是媳妇儿熬成婆了，中美两个主场，同时开工。不过对于其未来，大家都存在疑虑。

因为FF91的预计售价达到了200万，人们会不会为其买单，这还是一个未知数。毕竟，同价位竞品的竞争力都非常强。像保时捷帕拉梅拉、奔驰S600、宝马i8、奔驰G600、奥迪A8L高配等车型都是相对不错的选择。而FF91能否在上市之后，吸引消费者买这个单，目前还真的不好说。

▲同价位的宝马i8

不过，从众多网友的评论中可以看出来，大家都还是支持贾跃亭的，希望他能够东山再起，大起大落的人生是最激励人心的。

▲网友评论

从另一个方面来讲，也只有贾跃亭再度成功了，欠的钱才能还上，否则就成了坏账。

中国商界，能否再出一个史玉柱呢？