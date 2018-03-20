诺基亚7充电器AD18-WU拆解： 国产芯片进入一线品牌供应链

诺基亚是一家总部位于北欧芬兰的移动通信业务跨国公司，在功能机时代，诺基亚手机曾横扫千军万马独霸全球，市场占有率稳居第一，当之无愧的通讯行业的一代巨人！

可世界变化太快，随着以水果为代表的智能机的悄然来临并受到热烈追捧，诺基亚技术决策的频频失误导致手机市场被一众后起之秀蚕食殆尽，也着实是令人扼腕叹息。

几经波折之后，诺基亚终于在2017年重返中国市场，推出安卓系统手机：诺基亚6，之后又陆续推出诺基亚7、诺基亚8，使用高通芯片，配备QC2.0/3.0快速充电器。

充电头网拿到了诺基亚7的两款原装18W的QC3.0充电器。

诺基亚充电头通体黑色，淡黄色镭雕铭牌，造型朴实。充电头型号：左为AD18-WU(美版)、AD18-WE(欧版)。AD18-WE(欧版)受制于外壳面积，并没有标注制造商信息，右侧的AD18-WU(美版)的铭牌信息更详细一些，造型有似曾相识之感。

英文、繁体中文双语：“帝闻企业股份有限公司制造”。没错，跟早期小米手机的充电头是同一家代工厂：DVE帝闻，台系。

与一只魅族18W充电头比较一下大小，略高一点。

三围尺寸：

称重：

欧版稍轻一点点，插头的区别。

就拿AD18-WU(美版)测试一下吧：

使用ChargerLAB开发的USB测试仪POWER-Z KM001显示普通电压档空载电压5.025V，诱骗测试显示支持QC2.0/3.0快充模式。

EBD测试：

5V档最大输出可达3.4A、5.25V、17.8W，线补强悍。

9V档最大输出2.5A、8.99V、22.5W，同样有线补。

12V档最大输出1.9A、12V、22.8W，有线补。

QC3.0模式自动步进正常，最低电压可下探到3.6V。

拆解：

AD18-WU(美版)顶盖是卡扣结构，比较好拆（AD18-WE(欧版)是超声波焊接）。打开顶盖，首先映入眼帘的一只USB-A母口两旁的固态电容，这就很靠谱了。外壳内部两侧及顶盖有导轨凹槽用于固定PCB。

输入端共模电感、方块慢熔保险，蓝色Y电容齐备，ELITE台湾金山高压电容400V、10+20μF，

输出端两颗16V、330μF固态电容，桃红色印字很是夺目，品牌没见过。变压器上有帝闻DVE的标识。

共模电感与400V、20μF电容之间还有一个工字电感用于直流滤波、增强EMI抗干扰。

2A慢熔方块保险，ELITE 400V、10μF高压滤波电容。

变压器初级绕组双线并饶，增强电流输出能力，抗高频集肤效应。

高压启动电容50V、10μF，同样来自ELITE台湾金山。

5D-5抗浪涌热敏电阻。

高压侧采用了10+20μF，两只电容并联，品牌一致，均为ELITE。

变压器次级引线铁氟龙套管，耐高温绝缘。

USB-A输出母座，触点镀金，耐高温胶舌平滑工整。

外壳内部。

PCB正面，一枚大芯片横跨高低压两侧，无光耦，左侧是一颗同步整流MOS，右侧是一只整流硅桥。

ABS210H，2A、1000V。

主控芯片INN2215K，来自于PowerInt公司的InnoSwitch-CP系列，离线CV/CC反激开关集成电路，集成了650V MOSFET，Sync-Rect反馈和用于USB-PD和QC 3.0的恒功率分布图，大大简化了低压大电流电源特别是小尺寸和高效率电源的开发和制造。支持快速充电协议USB-PD和QC 3.0，隔离电压大于3500 VAC，UL1577和TUV (EN60950)安全认证，和EN61000-4-8 (100 A/m)以及EN61000-4-9 (1000 A/m)兼容，主要用在QC 3.0和USB-PD充电器。该芯片也被华为等大厂所广泛采用。

快充握手协议芯片Q61C，具体型号为英集芯IP2161。这是一颗集成7种协议、用于USB端口的快充协议IC，支持QC3.0/QC2.0、FCP、AFC、SFCP、Apple 2.4A、BC1.2。

来自于新功率的同步整流MOS，100V、14A，由主控芯片INN2215K内部集成的同步整流控制器控制开闭进行整流。

总结

诺基亚充电头诺基亚AD18-WU做工扎实，用料厚道，性能较为优秀，尤其是支持多达7种充电协议是一大亮点。由台系名厂帝闻制造，品质较有保证，电路结构与本坛曾经发表过的DVE帝闻多合一快充充电器拆解大体一致，外观及个别辅料小有差别。另外，从拆解中我们可以看到，国产芯片品牌英集芯已经进入了国际一线品牌供应链，这也预示着国产芯片正在崛起。