地方移动手机营业厅开始引导用户向中国移动App迁移

此前多被各地移动运营商单独运营的移动手机营业厅App目前正开始引导用户转而使用中国移动统一的客户端。未来，中国移动的用户在安装手机营业厅客户端时将不再会有选择困难症。

一个中移动，多个手机营业厅客户端

长期以来，如果在应用商店中搜索“中国移动”两字的话，总是能出现众多手机营业厅应用的下载项，主要原因在于不同地区的移动公司都会单独推出自己的手机营业厅客户端，而在不同的客户端中又会针对当地业务的推广需求，推送不同的业务广告。

但该分化的情况会造成这样一个问题，那就是尽管是所在一个地区的用户，但从客户端中获取到的业务信息却并不相同，例如两个北京移动的用户，一位下载了“北京移动手机营业厅”，另一位下载了“中国移动手机营业厅”，尽管两款应用的布局接近，但在焦点图上的信息却存在差异，有时对于最新的优惠业务可能难以及时获知。

地方客户端开始迁移引导

作者发现，最近打开“北京移动手机营业厅”的客户端已经开始被引导安装使用名为“中国移动”的客户端。在北京移动客户端中固有的每月“签到送流量”的活动页面中，已开始出现提醒称：“北京移动APP已于近期升级至中国移动APP，请登录中国移动APP参与获得”。

于此同时，在北京移动客户端的首页面中，还推出了下载体验中国移动APP获取1000MB流量礼包的活动，上面还提示有：“北京移动APP将升级至中国移动APP，一样的服务，更优的体验”。

经过作者在苹果App Store中查询，上述两款移动营业厅客户端隶属的开发者信息并不相同，一个为China Mobile Limited，另一个为China Mobile Group Beijing Co,Ltd。而“中国移动手机营业厅”的应用此前也正式更名为了“中国移动”。

实际上，随着去年9月1日起，国内三家运营商全面取消国内手机长途和漫游通话费（不含港澳台），再到今年两会期间，政府工作报告明确提出取消流量漫游费，工信部随即明确表示7月1日前取消流量漫游费。各地运营商公司在资费上的差异可能会越来越少，统一手机营业厅客户端入口，也利于用户更方便的办理业务。