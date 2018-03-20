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Facebook明日凌晨召开紧急会议，解释信息泄露事件

2018-3-20 20:07:02来源：新浪科技作者：李明责编：骑士评论：

北京时间3月20日晚间消息，针对近日曝光的用户信息泄露事件，Facebook将于北京时间明日凌晨召开全体员工大会，对该事件进行说明。

Facebook上周承认，数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，这起事件可能成为史上最大规模的信息泄露案之一。

需要指出的是，Cambridge Analytica曾在2016年成功地帮助特朗普赢得了美国总统大选。该事件曝光后，Facebook遭到了用户、业界和监管者的口诛笔伐。

科技投资者詹森·卡拉卡尼斯(Jason Calacanis)今日还表示，Facebook CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)在处理这次危机时的表现很糟糕，应该尽早让位于首席运营官(COO)雪莉·桑德伯格(Sheryl Sandberg)。

还有媒体认为，扎克伯格欠公众一个道歉。到目前为止，扎克伯格仍对该事件保持沉默。

但据媒体今日获得的一份内部邀请函显示，Facebook将于太平洋时间周二上午10点(北京时间周三凌晨1点)面向全体员工召开一次开放式会议，允许员工对相关问题进行提问。

届时，Facebook副总顾问保罗·格雷瓦尔(Paul Grewal)等高管将出席此次会议，预计将对该事件的背景进行解释和说明，并回答员工们通过内部网站提出的相关问题。此次会议计划时长为30分钟。

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关键词：Facebook数据

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