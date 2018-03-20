腾讯QQ账号支持注销，销号后用户数据、资产清零

IT之家3月20日消息 在以往，当用户注册QQ账户之后，想要注销是不允许的，不用的QQ账号把资料清理一下放着就行。现在，QQ账户已经支持手动注销了。

现在，QQ用户可以通过手机客户端扫描指定二维码（见文末），填写相关资料之后即可申请注销。

需要注意的是，申请注销前请及时备份帐号重要资料，注销申请一旦通过，关于您帐号里面所有的资料都会进行清空，包括但不限于Q点Q币、财付通余额、理财产品和其他虚拟财产等，同时也将终止QQ帐号相关的服务协议。

▲QQ手机客户端扫描即可