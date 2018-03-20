调查机构：2017年电子邮件数量同比增长18％

IT之家3月20日消息 近日，调查机构Yes Lifecycle Marketing发布数据称，2017年，电子邮件数量同比增长18%，但全年电子邮件订阅用户的数量却在稳步下降。

IT之家小编了解到，电子邮件，作为最早最基础的互联网应用之一，转瞬已经30多岁了。在QQ、微信等即时通信工具出现后，电子邮件还有没有发展前途，是业界反复讨论的一个话题。

即时通信工具虽然能够很便捷的及时沟通交流，但是大量的商务活动，尤其是比较正式的商务交流活动，重要的商务文件，还是以电子邮件的方式进行。