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调查机构：2017年电子邮件数量同比增长18％

2018-3-20 22:15:33来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月20日消息 近日，调查机构Yes Lifecycle Marketing发布数据称，2017年，电子邮件数量同比增长18%，但全年电子邮件订阅用户的数量却在稳步下降。

IT之家小编了解到，电子邮件，作为最早最基础的互联网应用之一，转瞬已经30多岁了。在QQ、微信等即时通信工具出现后，电子邮件还有没有发展前途，是业界反复讨论的一个话题。

即时通信工具虽然能够很便捷的及时沟通交流，但是大量的商务活动，尤其是比较正式的商务交流活动，重要的商务文件，还是以电子邮件的方式进行。

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关键词：电子邮件email

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