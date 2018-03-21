今日春分：惠风和畅，纸鸢自翻飞

今天是春分节气，这个节气时间一般为每年公历3月20日左右。此时太阳正好位于黄经0°处，直射地球赤道，昼夜等长。

“二月中，分者半也，此当九十日之半，故谓之分。“春分，即是春季90天的中分点。

此外，春分还是伊朗、土耳其、阿富汗、乌兹别克斯坦等国的新年，有着3000年的历史。

春分，截图来自超好用的软媒时间▲

史书记载

在天文学上，把黄经0°称为春分点，全球通用。关于春分点的记载，可以追溯到公元前18-20世纪。

据中国文献记载，春分点的确定，始于商代（约在公元前18一20世纪）。古代的春分分为三候：“一候玄乌至，二候雷始发声，三候始电。”便是说春分日后，燕子便从南方飞来了，下雨时天空便要打雷并发出闪电。

春分，古时又称为“日中”、“日夜分”、“仲春之月”。春分的意义，一是指一天时间白天黑夜平分，各为12小时；二是古时以立春至立夏为春季，春分正当春季三个月之中，平分了春季。

气候特点

春分节气，东亚大槽明显减弱，西风带槽脊活动明显增多，蒙古到东北地区常有低压活动和气旋发展，低压移动引导冷空气南下，北方地区多大风和扬沙天气。当长波槽东移，受冷暖气团交汇影响，会出现连续阴雨和倒春寒天气。

此时，在我国的西北大部、华北北部和东北地区还处在冬去春来的过渡阶段，晴日多风，乍暖还寒。根据近几年对沙尘天气的统计，4月最多，3月次之，春分15天，正处在3月底到4月初，在这些地区，大风卷起的扬沙、高空飘来的浮尘，颇受关注。

此外，春分时期，当有冷空气连续入侵我国南方，会出现温度持续偏低的春寒天气，此时，再有相伴的连阴雨，对农作物会有很大的影响。当日平均气温下降到10～12℃以下（各个地区标准不很一致），时间连续5-7天以上，就有可能造成水稻严重烂秧。

春分时节，除了全年皆冬的高寒山区和北纬45°以北的地区外，全国各地日平均气温均稳定上升，严寒已经逝去，气温回升较快，尤其是华北地区和黄淮平原，日平均气温几乎与多雨的沿江江南地区同时升达10℃以上而进入明媚的春季。

春分养生

春分养生总原则：“春分风不小，要防痛深扰”。

第一，春分本来应是阴阳平衡的时期，但阳虚之体，阳弱不能与阴平衡，于是阳虚的本质更易显露出来，所以常发生五更泻又叫鸡鸣泻，特点是餐泄，就是完谷不化的腹泄。第二，舌苔白，脉沉而弱，怕冷，腰以下发凉者可吃附子理中丸或金匮肾气丸，以温中扶阳。平时可常用干姜炖汤或吃干姜炖鸡汤。

春分节气时人体血液也正处于旺盛时期，激素水平也处于相对高峰期，此时易发非感染性疾病有高血压、月经失调、痔疮及过敏性疾病等。膳食总的原则要禁忌大热、大寒的饮食，保持寒热均衡。这段时期也不适饮用过肥腻的汤品。

春分时节前后，应该去登山、踏青，以利于春阳萌生勃发。运动应采取有助于阳气升发、强健各脏腑机能的方式，如散步、郊游、放风筝、打太极拳等，可舒展筋骨，畅通血脉，增强机体免疫力，使人精神振奋，心旷神怡。

春分习俗

立春蛋

春分立蛋是我国民间的一个传统。

据史料记载，“春分”立蛋的传统起源于4000年前的中国，以庆祝春天的来临。在春分的那一天，人们选择一个光滑匀称、刚生下四五天的新鲜鸡蛋，轻手轻脚地在桌子上把它竖起来。虽然失败者颇多，但成功者也不少。

春分成了竖蛋游戏的最佳时光，故有“春分到，蛋儿俏”的说法。竖立起来的蛋儿好不风光。

吃春菜

昔日四邑(现在加上鹤山为五邑)的开平苍城镇的谢姓，有个不成节的习俗，叫做“春分吃春菜”。

“春菜”是一种野苋菜，乡人称之为“春碧蒿”。逢春分那天，全村人都去采摘春菜。在田野中搜寻时，多见是嫩绿的，细细棵，约有巴掌那样长短。采回的春菜一般家里与鱼片“滚汤”，名曰“春汤”。有顺口溜道：“春汤灌脏，洗涤肝肠。阖家老少，平安健康。”

一年自春，人们祈求的还是家宅安宁，身壮力健。

送春牛

古代春分时，出现挨家送春牛图的。其图是把二开红纸或黄纸印上全年农历节气，还要印上农夫耕田图样，名日春牛图。

送图者都是些民间善言唱者，主要说些春耕和吉祥不违农时的话，每到一家更是即景生情，见啥说啥，说得。主人乐而给钱为止。言词虽随口而出，却句句有韵且动听。俗称说春，说春人便叫春官。

放风筝

春分期间还是孩子们放风筝的好时候。尤其是春分当天。甚至大人们也参与。

风筝类别有王字风筝，鲢鱼风筝，眯蛾风筝，雷公虫风筝，月儿光风筝，其大者有两米高，小的也有二、三尺。市场上有卖风筝的，多比较小，适宜于小孩子们玩耍，而大多数还是自己糊的，较大，放时还要相互竞争看哪个的放得高。

春祭

二月春分，开始扫墓祭祖，也叫春祭。

扫墓前先要在祠堂举行隆重的祭祖仪式，杀猪、宰羊，请鼓手吹奏，由礼生念祭文，带引行三献礼。春分扫墓开始时，首先扫祭开基祖和远祖坟墓，全族和全村都要出动，规模很大，队伍往往达几百甚至上千人。开基祖和远祖墓扫完之后，然后分房扫祭各房祖先坟墓，最后各家扫祭家庭私墓。

大部分客家地区春季祭祖扫墓，都从春分或更早一些时候开始，最迟清明要扫完。各地有一种说法，谓清明后墓门就关闭，祖先英灵就受用不到了。