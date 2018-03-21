Facebook举行数据滥用事件内部问答会，扎克伯格缺席

北京时间3月21日凌晨消息，本周二，在Facebook公司内部举行的一次有关Cambridge Analytica数据滥用的讨论会上，该公司创始人兼首席执行官马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）并没有出席。

这周二，Facebook公司员工们召开了一次内部问答会，阐述关于在上周五爆出的与特朗普关系密切的数据公司Cambridge Analytica滥用Facebook用户数据事件的一些情况。这是该公司在事发后首次举行相关的讨论会。

不过据The Daily Beast报道，Facebook CEO扎克伯格并没有参加此次讨论会。据消息人士透露，主持这次问答会的是一名名为保罗·格雷瓦尔（Paul Grewal）的Facebook律师。这种做法与该公司去年下半年处理该平台上泛滥的有关俄罗斯在2016年美国总统大选期间打出的政治宣传广告的做法类似，Facebook当时将其首席律师科林·斯特雷奇（Colin Stretch）派到国会去解释该事件。

一名Facebook发言人表示：“由于他们了解到此次事件的严重性，马克（CEO）和雪莉（COO）正和他们的团队一起加紧寻找此次事件的真相和制定下一步该采取的措施。公司员工们对于我们被欺骗了这件事都表示十分愤怒。我们一直以来都制定了严格的条款来保护我们用户的信息安全。”

扎克伯格在此事件发生以来一直保持沉默。上周六，据《纽约时报》报道，Facebook很多年前就意识到了一款自称收集用户数据用于研究目的的第三方应用的存在，该款应用利用用户条款中的缺陷获取了累计达5000万条用户数据。该应用的设计者将这些数据卖给了由特朗普所属集团控制的数据公司Cambridge Analytica。

据称，Facebook曾在2015年要求Cambridge Analytica删除它们收集到的Facebook用户数据，不过不清楚最后是否真的删了。该公司随后收到了来自特朗普竞选团队的大约600万美元资金用于做与选民相关的广告。

在2016和2017年间，Facebook公开否认其在2016年美国总统大选中所扮演的角色。在竞选结束后，扎克伯格称“不敢相信Facebook上居然有这么多的假新闻。。。而且这些新闻还对竞选产生了影响。”

在2017年9月，Facebook透露称其发现了470个账户共计发布了大约3000条收费俄罗斯政治宣传广告。Facebook估计在其平台上的政治宣传广告影响到了1千万美国民众。该公司随后向国会的报告中表示受到影响的民众的真实数字是1500万。

处于巨大的压力下，Facebook在本周一宣布已雇佣专业人员去确认由Cambridge Analytica收集的Facebook用户数据是否真的已经被清除了。在一篇博客文章中，Facebook表示：“如果该数据仍然存在，这将是一次严重违反了Facebook的用户条例的行为和一次不可接受的失信行为。”