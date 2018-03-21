美国监管部门正调查Facebook有无违令，后者或被罚2万亿美元！

IT之家3月21日消息 最近Facebook泄露用户隐私的事件持续发酵，当地时间3月17日，美国纽约时报和英国卫报共同发布报道，曝光Facebook上超过5000万用户信息数据被一家名为“剑桥分析”（Cambridge Analytica）的公司不当获取，用于在2016年美国总统大选中针对目标受众推送广告，从而影响大选结果。

现据彭博社报道，知情人士称，美国联邦贸易委员会正在对此展开调查，主要针对Facebook是否违反了2011年的和解令（consent decree）。2011年，由于Facebook更改了一些用户设置却没有通知用户，美国联邦贸易委员会指控Facebook欺骗用户，强迫用户分享更多用户本无意分享的个人信息。Facebook最终与联邦贸易委员会就该案达成和解协议，即2011和解令。和解令的要求之一是，Facebook在隐私设置变化时要事先征得用户同意。

乔治敦法学院（ Georgetown Law）Vladeck教授介绍称，和解令每违反一次，可判处40000美元罚款。这意味着，如果确实如新闻所报，有5000万Facebook用户的数据被泄露的话，Facebook可能会被判处2万亿美元的罚款。

美国联邦贸易委员会的一位发言人称，“我们知晓近日提出的这个问题。但对于是否正在调查，我们不能作出评论。”发言人还称，“我们对违反和解令的指控非常谨慎。”

Facebook目前在其官方声明中，仍然坚称是剑桥分析和app开发者Aleksandr Kogan滥用了用户数据。但外国主流媒体普遍认为，Facebook构成潜在违规。

3月19日本周一，受该丑闻影响，Facebook大跌7%，市值蒸发360多亿美元，CEO扎克伯格也因此身家缩水、跌出福布斯富豪榜前五位。20日，受该事件继续发酵影响，Facebook股价继续下跌，盘中一度跌超6%，最终收跌2.56%，目前Facebook市值为4891.15亿美元。