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北大开设电子游戏通论课，每次上课都人满为患

2018-3-21 9:09:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月21日消息 2018年上半学期，北京大学开设了电子游戏通论课，每次上课教室都人满为患。

据任课老师说，开设这门课并非是为了“反传统”，称“游戏产业高速发展，很多同学将来都是要去这个行业的，这是一个很大的人才市场。”

据介绍，除游戏科普外，课堂内容还包括游戏发展史、游戏产业规划、健康游戏心理等，还会邀请腾讯、网易等大型游戏公司高管作客讲解互动。

据《2017中国游戏产业报告》的数据显示，2017年中国游戏市场实际销售收入达到2036.1亿元，同比增长23.0%。

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关键词：电子游戏

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