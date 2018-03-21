世界首个！三星在瑞士安装3D电影LED屏幕

IT之家3月21日消息 三星于2017年7月推出了首款电影LED屏幕，自那时起，该公司已将这些屏幕安装在首尔，釜山，上海等地的影院中。迄今为止，三星一直只提供电影LED屏幕的2D版本。但三星在ISE（Integrated Systems Europe）2018正式推出电影LED屏幕的3D版本，现在这种屏幕已经正式被安装进影院。

在Imaculix AG的帮助下，三星在瑞士Arena Cinemas'Sihlcity剧院安装了全球首款3D Cinema LED屏幕。3D型号提供了标准Cinema LED屏幕的所有优点，同时增加了3D功能，可用于高质量地展示2D和3D电影。

三星表示，该屏幕将保持一致的亮度，可完美表现出3D字幕，图像和其他视觉细节。与标准的3D电影屏幕相比，三星的3D Cinema LED无论观众坐在哪里都能在整个影院中提供一致的画面质量。

这种屏幕支持高动态范围（HDR），接近900万个像素，宽近10.3米，高5.4米，为观众带来绝佳体验。拥有超高清4K分辨率（4,096 x 2,160）以及比普通影院标准高出近十倍的峰值亮度，为了提供更身临其境的体验，三星还为其配备了JBL的尖端音频技术。