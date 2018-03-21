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苹果发布在华供应商责任报告：开发者总收入超1100亿元

2018-3-21 12:51:57来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家3月21日消息 今天苹果在官网发布在华供应商责任2018进展报告，报告称至今已为中国带来300多万个工作机会，而iOS的App Store生态系统支持了180多万个工作岗位，自从App Store发布以来，大中华区开发者还从中获得了1100多亿人民币的收益。

报告称，从30年前Apple刚进入中国时，只有屈指可数的几个员工。到如今，为了更好地服务中国，已经有1万1690名员工其中女性员工占40%，是自2010年以来Apple在中国的员工数量的9倍。他们分别就职于北京、深圳、上海和苏州的研发中心，以及41家零售店。

在约500万个工作岗位中，供应链员工数量约占三分之二。Apple面向供应链员工推出了一系列教育计划和职业培训。过去十年间，总共有250万名学员参加了供应商员工教育和发展计划，有1.2万名学员报名学历教育以获得学位。

另外在企业方面，Apple把“可持续生态”融入企业。现在，iPhone XiPhone8包装使用的纤维100%来自负责任管理的森林、竹子、甘蔗残渣和回收纸张。并为Apple生产一年以上的中国总装工厂实现了100%废弃物零填埋。

2017年全年供应商所节省约190亿升水资源，它可以可灌满7722个奥运会规格的游泳池。

2017年Apple在中国研发中心投入超过35亿元人民币，并在北京和深圳之后，在上海和苏州开设研发中心。

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关键词：苹果中国

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