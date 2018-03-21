手机支付风靡中国，美国争议5年内信用卡是否被弃

据《华尔街日报》报道，全球支付系统正经历一场演变。手机和互联网技术的进步促使应用和其它数字平台兴起，人们通过智能手机就能够为商品和服务付钱，无需现金或传统的信用卡和借记卡。

美国消费者接纳这些技术的速度有多快，他们是否会因此抛弃信用卡，这些问题仍有待观察。

埃森哲咨询有限公司的一项研究显示，56%的美国消费者知道这些技术可实现手机支付，但经常使用手机支付的消费者不足25%。不过，调查表明，对手机支付的接纳呈现上升之势。

一些专家表示，认为信用卡将逝的报道过于夸张。他们表示，受消费者青睐、使用便利的信用卡不会很快就消亡。但有些持相反意见的专家称，由于移动支付更便利、收费更低、也更安全，五年内人们将不再需要信用卡。

正方：信用卡并不会很快消失。

乔治梅森大学莫卡特斯中心的高级学者汤姆·米勒（Tom Miller）表示，目前信用卡的一些服务是新兴支付平台无法提供的。

五年后信用卡是否会被新兴的支付技术或资金转移技术所取代？不大可能。对于大多数美国人而言，信用卡是“低科技、好科技”的典范。

移动钱包等数字支付形式正与信用卡展开竞争，但美国的数字支付普及速度相对较慢。最近的一项研究显示，45%的受访者表示信用卡支付更为便捷。消费者并未强烈要求停用信用卡，因为它们轻便，不像手机那样需充电，还防水防摔。信用卡还可供家庭成员使用。另外，用手机就可以读取卡号。

未来是否会出现内装芯片的迷你信用卡？Visa已经在测试一种支付戒指。指纹或视网膜技术可能最终成为许多消费者使用的“芯片”。这些技术也有可能在安全和便利性上超越现有的产品。

无论未来信用卡会长什么样，信用卡需求的延续时间将远远超过五年。

在任何时间、任何地点都可以购买商品和服务，可分期偿还，这是信用卡吸引消费者的地方。购买商品后，许多不同年龄段的消费者都可选择通过信用卡分期还款。

美国人对信用卡的忠诚度很高，尤其是千禧一代。学生们常常谈论转账很方便的手机应用，但他们大多数也拥有一张信用卡。美联储的波士顿分行在2015年展开的一项调查显示，美国消费者中有四分之三使用信用卡。联邦储备委员会的一项调查表明，美国家庭中大约44%每个月都负有信用卡债务，这些家庭的平均信用卡债务为5700美元。

互联网技术让在线支付网络和借贷平台纷纷涌现，有些人称，它们将削减交易费用和向借贷者提供无担保贷款的费用。虽然一些企业和消费者受益于这些平台，但它们无法完全替代信用卡。次级借款人可能无法享受这些新型借贷平台。所有消费者都可以从信用卡的诸多功能中获益，如立即免息借款、无需每次都得等待审批、可选择分期还款、避免一些有争议的费用以及各种积分兑换计划。

使用信用卡可以轻松地预定机票、旅馆房间和打车。信用卡的日常开支积分可兑换成航空里程或现金。对于许多人而言，不拥有一张信用卡似乎是难以想象的。

反方： 人们接纳电子支付技术的速度将加快。

穆迪分析公司的消费信贷研究主管克里斯蒂安·德里蒂斯（Cristian deRitis）持有相反的看法，他认为，信用卡在国家经济中扮演重要角色，但未来五年对信用卡的需求将逐渐减少。电子支付比信用卡更安全、更方便、费用更低。

目前信用卡发挥着两个重要功能。一是允许消费者和企业快速便利地为商品和服务付款，从而促进商业发展。二是，信用卡成为向消费者提供无担保贷款的一种主要方式。经济将需要一个系统执行这些任务，但未来这个系统不会是信用卡。由于高准入门槛和大规模经济，目前只存在数个信用卡发放银行，这导致交易费用相对较高，即每次购买的手续费为1%至4%。创立在线支付网络的成本大幅减少，手机和互联网技术正快速扰乱信用卡支付模式。

消费者现在可通过短信和在线服务进行支付，绕开了处理信用卡的专有网络。Apple Pay和Google Pay等手机应用也促使交易费用下降，这些应用通过生物识别安全系统、定位技术等工具能够大幅减少与实体卡片相关的诈骗交易。

虽然五年内信用卡的需求将大减，但仍有人将坚持使用信用卡，就好比，尽管早已出现更好的替代服务，一些人仍偏爱纸质支票。然而，种种迹象表明，信用卡被替代已成必然趋势。

千禧一代正快速接受Paypal等服务，研究数据表明，近40%的智能手机用户至少安装了一个支付应用。

与此同时，年轻人对信用卡的态度正迅速变化。千禧一代中年龄较小的人并不像他们父母那样青睐信用卡，部分原因在于美国2009年通过的一项法律让21岁以下的年轻人在没有担任人的情况下很难申请到信用卡。随着数字支付服务的不断扩展，他们中有许多人将放弃信用卡。

拥有信用额度供紧急情况使用，工资和储蓄紧张时动用信用卡，这是许多人使用信用卡的原因，但也是有代价的。信用卡逾期还款需要承担较高的利息。

互联网技术允许一些服务发挥与信用卡相同的功能，但费用更低。LendingClub和Prosper等在线借贷平台为借方和更广泛的潜在贷方提供了交易的机会，进而降低借方在已有债务上或购买新商品时需缴纳的利息。

下一代消费者借贷或许将包括一种更“基于销售”的方式，贷方在每次购买的基础上，根据借方的实时消费和收入数据来评估借方的违约风险。

在未来，消费者仍需要各种获取无担保贷款的途径，只是他们不再需要随身携带塑料卡片，信用卡或许将以其他形式出现在人们的生活中。