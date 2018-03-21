分期乐成小米、vivo、OPPO优秀合作伙伴，分期模式受认可

IT之家3月21日消息 日前，分期乐商城接连荣获“OPPO 2017最佳创新合作伙伴”、“vivo 2017年度十佳合作伙伴”、“小米（全网电商部）2017年度金融销售行业最佳贡献奖”等荣誉称号。凭借优质年轻用户和分期电商模式，分期乐商城得到各大手机品牌方的认可，并成为其最佳出货渠道之一。

“OPPO、vivo、小米是国内知名手机品牌，以时尚、品质和个性化产品著称，主要服务于年轻一代消费群体的消费升级需求，这与分期乐商城的用户结构和业务定位十分契合。”分期乐商城负责人表示，该商城用户以90后居多，兴趣广泛，思维活跃。

据介绍，OPPO手机于2017年3月进驻分期乐商城，目前单月销售额比进驻之初增长了30%左右，销售高峰期更是超过82%；小米2017年的销售量比2016年增长了53%。

以小米手机为例，结合调研机构赛诺发布的数据来看，小米手机在分期乐商城的客单价约比在全网的客单价高出700元左右，小米6、小米MIX2等2500元以上中高端机型占比接近50%，远远高出其他电商平台上的占比。

“正是因为可以分期购买，使得用户对价格的敏感度降低，高品质、高客单价的商品反而变得更加抢手了。”分期乐商城相关负责人表示。

“手机具备标准化、客单价高、适用人群广、使用频率高、更新换代快等诸多特征，天然适合分期。”上述人士称，在手机品牌中，小米、OPPO、vivo的出货量仅次于苹果，位居热门手机销售榜的前5位，对商城销售额的贡献颇多。