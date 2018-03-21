亚马逊店铺1/4销量来自美国境外，未来或与阿里巴巴大战

3月21日消息，据路透社报道，亚马逊正力推卖家向美国以外的国家出售商品，旨在为网络零售市场中更加激烈的竞争做好准备。除了现有的竞争对手eBay，亚马逊和阿里巴巴在未来很可能将一较高下。

在一次采访中，亚马逊全球副总裁埃里克·布鲁萨德（Eric Broussard）表示，2017年，亚马逊全球店铺的总营收中，超过四分之一来自跨境交易，相较2016年的增幅超过了50%。

根据分析师对亚马逊商品销售总额的估计，亚马逊卖家的境外交易额介于500亿美元和750亿美元之间。亚马逊并未透露这方面的数据。

境外交易额的增幅超过了亚马逊净销售总额的增幅（31%）。美国以外的市场对亚马逊而言代表着巨大的商机。这是因为如此，亚马逊鼓励卖家在全球店铺中上架更多的商品，这有助于让买家觉得亚马逊网站比竞争产品更具吸引力。

布鲁萨德表示，“卖家在全球范围内的销售速度与日俱增。”

全球贸易一直对亚马逊和竞争对手至关重要。2015年，eBay称，跨境销量是公司的重要优势之一，2014年，其跨境交易量为170亿美元，约占商品交易总量的20%。eBay拒绝透露2017年的跨境交易情况。

上个月，eBay的首席执行官告诉路透社，公司计划把“全球仓库引入日本”，作为全球扩张的一项措施。

阿里巴巴正在筹备回归国内上市，天猫国际出售的商品来自63个国家和地区的不同品牌。

有人批评道，美国亚马逊上有太多来自中国的假冒产品。对此，亚马逊已禁止出售假货，并表示，正大力投资可把假货从网站中剔除的计划。