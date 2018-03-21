比特币区块链被非法利用：被曝存储儿童色情内容

3月21日消息，据国外媒体报道，德国亚琛工业大学的研究人员最近下载了整个比特币区块链，发现它包含了儿童色情网站的链接以及“轻度裸体”的未成年人图片。他们正在调查区块链的非财务数据以揭露“令人反感”的内容，偶然发现了令人震惊的事情。研究人员在2月下旬召开的2018年金融密码学和数据安全会议上发表了一篇新的论文。

比特币的区块链总内存达122GB。研究人员得出的结论是，所有区块链交易中只有1.4%包含非财务数据，占整个区块链交易量的118.5MB。更重要的是，他们实际阅读的数据交易只占22.6MB。这是他们偶然发现儿童色情内容的地方。

区块链通常使用比特币或其他加密货币记录交易。这是一个分散的分类帐，可以跟踪买方和卖方之间的匿名购买行为。它是安全的，因为该技术基于密码学，因此数据不能被修改或追溯到特定的个人。

但用户可以通过将数据编码为标准交易来为区块链注入非财务数据。目前，有四种服务可以将非金融数据注入区块链：CryptoGraffiti，Satoshi Uploaded，P2SH注入器和Apertus。

研究人员在调查后发现了274个与儿童色情网站相关的链接。而不仅仅是儿童色情，区块链也可用于存储盗版版权内容，恶意软件，被盗的个人数据和/或图像，泄露的政府信息以及其他“非法和被谴责”的内容。

真正的关键是区块链如何运作:因为它是分散的，它依赖于分散在全球的数百万个人电脑网络，而不是一个特定的银行或政府机构。因此，鉴于任何人都可以向区块链注入非金融数据，对维护区块链的每一个人来说，有争议的和可能是非法的内容都可能是有问题的。

“由于所有区块链数据都是由用户下载并持续存储的，因此他们须对其他人加入区块链的不良内容负责。”因此，如果一个以区块链为基地的系统包含非法内容，那么它就是非法的。

由于区块链的匿名性，各国需要将此技术添加到无法发布非法内容的平台列表中，例如文件共享网络，新闻组，网络存储，社交网络等。更具体地说，他们需要认为区块链数据是非法的，任何能够访问区块链的人都可以将这些数据转换为“非法内容的视觉表示”。

“比特币中存在着大量从根本上不同的方法来存储区块链的非金融内容。截至目前，这可能会影响至少112个拥有诸如儿童色情内容等非法内容的国家。这尤其会危及数十亿美元的市场，比如像比特币这样的加密货币，”这份报告补充道。

不幸的是，由于区块链的密码本质，目前还不清楚删除非法内容的方法。