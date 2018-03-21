国家邮政局：2月共受理消费者申诉183258件

IT之家3月21日消息 今日，国家邮政局在其官方发布了《国家邮政局关于2018年2月邮政业消费者申诉情况的通告》。

IT之家小编从这份《通告》中了解到，2018年2月，国家邮政局和各省（区、市）邮政管理局通过“12305”邮政行业消费者申诉电话和申诉网站共受理消费者申诉183258件。申诉中涉及邮政服务问题的9203件，占总申诉量的5.0%；涉及快递服务问题的174055件，占总申诉量的95.0%。

受理的申诉中有效申诉（确定企业责任的）为14855件，比上年同期下降50.1%。有效申诉中涉及邮政服务问题的1423件，占有效申诉量的9.6%；涉及快递服务问题的13432件，占有效申诉量的90.4%。

消费者申诉均依法依规做了调解处理，为消费者挽回经济损失425.3万元。2月份，消费者对邮政管理部门申诉处理工作的满意率为98.5%，对邮政企业申诉处理结果的满意率为98.4%，对快递企业申诉处理结果的满意率为96.8%。

2018年2月，企业对邮政管理部门转办的申诉未能按规定时限回复的有23件，与去年同期相比减少40件。

此外，2018年2月，消费者申诉比较集中的问题是投递服务、延误和丢失短少，占比分别为36.0%、32.5%和22.3%。