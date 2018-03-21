亲身体验美团打车：车费便宜吗？车主多赚吗？

忘了是几个月之前的一个月黑风高的晚上，我在某微信群里收到了一个美团打车的活动链接，要给每个参加活动的人送三张优惠券。

事后证明这只是美团的一次佯攻，我想象中贴满“美团外卖”Logo的庞大车队并没有一夜之间占领大街小巷，但确是一次免费PR的典范，全世界都知道狼要来了。

对于打车服务来讲，商业模式甚至是UI设计都已经非常成熟，在Uber、快的等不可一世的对手纷纷和解消匿之后，再跳出来的程咬金，怕是得有敢于在价格上砍自己一刀的决心。

正巧在美团打车在上海开通服务的第一天，我因为某豪华车企的活动出现在了上海烟雨朦胧的街道上，这是美团自从在南京小规模试点之后第一次出现在一线城市与滴滴展开整面竞争，那么体验究竟如何？

叫车秒速，司机尚需提醒

今天董车会与品玩的编辑一共进行了两次美团打车体验，第一次为去程，由品玩的编辑叫车，第二次返程由我打车。

由于现在美团打车并没有滴滴一样复杂的车型和服务，因此主界面只能选择“快车”和出租车。

我们在同一地点比较了美团打车与滴滴打车提供快车服务的预估价格，可以看到，美团估算为19.3元，而滴滴预估为18.7元（非最终价格）。

（图为滴滴打车估算的价格）

点击下单之后，两次叫车都可以用飞速匹配来完成，毫无等待就收到了车辆消息，这与提供服务第一天有不少车主在尝鲜而很少有人使用服务有关。

由于没有车型档次的区分，我们两次打到的车型也大相径庭，第一次是一台东南SX7 SUV（终于打到一台没见过的车……），第二次则是一台奔驰C级，后者在其他所有的平台都能被归入专车序列。

比较意外的是，分配的两辆车虽然在地图上距离我们都不远，但是等车来到现场都花了一定的时间，司机1表示美团内置的地图不是很好用，线路规划有点不清楚，而司机2干脆表示，自己挂上美团只是在尝鲜，自己同时还是另一个平台的车主，直到美团客服电话提醒他接到单了才赶紧过来。

价格是第一生产力

在路程中与两位司机攀谈得知，我们叫的这两单也分别是两位司机师傅使用美团的第一单，两位也表示，听说美团抽成较少，补贴力度较大，这才是吸引他们二位使用的主要因素。

两位司机对美团打车的APP都没有做过于深入的研究，但有一位表示一些设置选项尚不如滴滴APP做的细致，比如他的车辆是沪C牌照（一个永远无法进入上海外环的神奇牌照），在滴滴当中可以设置为不接受任何需要进入外环的订单，但是在美团上还没能找到选项。

同时无论是司机端还是乘客端都出现过定位漂移的状况。

美团打车目前给司机端和乘客端都给了较大力度的补贴，目前客服端的消息是，“日期从3月21日起，要求司机每天至少完成10单，且早上6点到晚上12点之间保证至少10小时在线，连续考核6天，取消订单最多十单，不刷单，不作弊，考核通过，就能获得如下优惠：每天（收入）不足600元，美团打车给补足到600元，超过600元，则再多奖励200元。”

而我本人也在注册之后，拿到了3张面值14元的代金券。

以上文估价19.3元的行程为例，最终显示订单金额为18.47元，我实际只需支付4.47元，而司机端显示收益也是18.47元，可见在初期美团打车平台没有对司机收入进行抽成，据了解这一政策将持续3个月。

（司机师傅的收益与我支付的款项相同）

比较黑色幽默的是，美团打车在服务结束之后会有红包放送，我号码归属地为北京但当前位置在上海的手机又收到了一张10元的优惠券，而我身在广州的总部同事见到的信息就比较喜感了。

以及，不知道该提醒的是美团的平台还是好心的大哥，这车后面每个位置后面都准备了两瓶矿泉水和纸巾，看起来有宾至如归的样子。

只是，这每一瓶都被喝了两口是什么意思……