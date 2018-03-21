中国移动：5G离不开TDD技术，建议运营商共享频率资源

昨日在北京，由GSMA举办的Post MWC18“思享汇”论坛之中国周特别活动上，5G成为最醒目的主题。其中，GSMA高级顾问、中国上市公司协会会长王建宙在会上对5G产业发展和未来展望进行了精彩阐述。虽是在论坛提问环节表达，但足可称为压轴演讲。

TDD技术成为5G标配

王建宙认为，5G技术已经基本成熟。去年12月，5G非独立组网标准通过，今年6月将确立独立组网标准，标准化进程进入到最后阶段。从今年巴展展出的内容看，去年12月份发布的标准，到今年2月主要厂商已能够提供基于新标准所生产的设备，这不是一件简单的事情。“以前我们一直担心能否实现5G的技术指标，现在看没有任何问题，只要有足够的频率。”

王建宙强调，中国企业包括运营商、设备商和互联网服务商，对5G标准推动做出了很大贡献，尤其是中国主导的TDD技术在5G领域得到了广泛应用。“我们一直在推TDD，从3G到4G，再到5G，形势不断变化。3G时代全世界只有中国移动一家用；4G时代，全球有50多个国家和地区采用TD-LTE。到5G时代，我在巴展问了有关管频率的人，到目前为止凡是发布了5G频率计划的国家，全部采用TDD标准。”

“作为这个技术的过来人，我还是感触很深的。我们以前到说TDD最大好处是频率资源上行下行分配很灵活，可以很好的利用频率资源。我们到处在说，这么多年我见到国外运营商CEO就会宣传这个观点，一开始我只能弱弱问一声：你们能不能试一下？但是今天不一样了，目前为止披露的全部是基于TDD的，TDD灵活使用频率的优势得到了彻底反映和应用。”王建宙表示。

5G爆发关键在应用

王建宙认为，国内媒体不断宣传5G，这是作为业内人士非常愿意听到的，但是有时候媒体会宣传过度。“最近有一个媒体跟我说，利用5G一秒钟可以下载10部高清电影。从理论上来说也不错，很显然他把基站的峰值速率和用户体验这两个概念混淆起来了，如果将来我们达不到一秒钟下载10部电影，用户会抱怨的。这是一种，就把5G说得很高很高。但是在巴塞罗那又看到了另外一种景象，我见到了欧洲的同行，他们几乎都来问5G有什么用？你给我举个例子5G有什么用？他们认为5G很重要，但马上建5G没有必要，我见到的大部分欧洲CEO都是这么说的。”

王建宙强调，不要怕5G没有用。5G第一个用处就是EMBB，扩大系统容量，中国2G的时候每人每月的数据流量是5块钱30M，那是最好的一个套餐，用的是GPRS和EDGE。3G的时候到了200M，今天4G的时候每人每月流量大约是2G。20M到200M，到2000M，如果我们放开用，每个人可以达到20G，4G容量肯定不够，5G可以用同样的频率提供更高的速率、更大的容量。

其次，等到5G与AI结合，将迎来爆发，也就是uRLLC，高可靠、低时延的应用得到全面发展的时候。

第三，5G要真正全面发挥它的作用，关键在于应用。事实上4G的应用主要就来自于所谓的“OTT”，也就是运营商以外的开发者。“在巴塞罗那看到了很多应用，但是这些应用全部是制造商的工程师在房间里面想出来的，没有市场调查的基础，更没有风险投资的知识。只有企业家到场了，风险投资者到场了，才有可能真正产生大量的应用，这时5G可以得到最广泛的应用。而且我要说一下，5G的应用并不全是高大上的，还可以是一些非常普通的应用。”王建宙说。

建议运营商共享频率

回顾巴展的参观，王建宙说，5G产业发展的不足之处，是移动终端，本次巴展上并没有看到一款特别振奋人心的终端产品。“我觉得5G一定会给终端带来巨大的变化，今天的手机是个人的信息中心，而明天的手机将延伸为一种智能控制的中心，整个人的智能控制都通过手机。带来的直接变化一是屏幕的变化，我们一直期待的折叠式屏幕很快就会来。还有电池、操作系统，都会带来很大的变化。”

另外一个是频率。5G的下行峰值速度可以达到20G，但是达到20G是有前提条件的，按照ITU的标准每个运营商至少100兆赫兹的频率。“如何解决，只有两条路：一条路是用毫米波，才能达到20G的下行速率。第二条路是共享资源，我个人大力推动运营商共享频率，共享接入系统，甚至共享整个系统。”王建宙说。