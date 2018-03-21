一大波漫威主题乐园要来！其中一个就在香港

距离漫威电影十周年大作《复仇者联盟3》上映的日子越来越近了，无论从最新的电影预告，还是《复联》主演们的暗示，都预示着一些超级英雄很可能会在这部电影中离我们而去。

漫威影业主席凯文·费奇（Kevin Feige）去年在接受Vanity Fair采访时就透露，在《复仇者联盟4》之后会迎来一个新的阶段，很有可能会对现在的超级英雄来一次大换血。

《复仇者联盟3》最新预告：点此链接。

不过迪士尼正准备让这些即将退役的超级英雄在大银幕外继续发挥余热，迪士尼今天宣布将在全球三个迪士尼乐园内新增漫威主题园区。

如果这些超级英雄真的在《复联》最终章里牺牲，粉丝们则可以在这些主题乐园继续与他们相见。

（漫威电影宇宙超级英雄全家福）

据迪士尼官方介绍，新增的三个漫威主题园区分别位于美国加利福尼亚州、法国巴黎，以及中国香港，而这三个园区的主题和风格也完全不一样。

美国加利福尼亚州的迪士尼乐园已经有63年历史，这次的漫威主题园区将取代之前的《虫虫危机》乐园。

新园区的主题是「银河护卫队·使命突围」，除了银河护卫队，蜘蛛侠、黑豹和奇异博士等超级英雄也会出现在这个园区。

巴黎的漫威主题乐园对大多数漫威粉丝来说也许最具吸引力，这个园区的主题是「钢铁侠与复仇者联盟」，不仅有开启漫威电影宇宙的钢铁侠，绿巨人、雷神、红女巫等前两部《复联》的主力都会亮相。

同时巴黎迪士尼乐园为了庆祝开园25周年，在今年6月10日到9月30日还将推出「漫威夏日超级英雄」的主题活动。

如果美国和法国都太远，香港这个漫威主题园区则可以说走就走。

香港新园区的主题是「蚁人与黄蜂女」。

其实在去年香港迪士尼就已经引入了钢铁侠主题的游乐设施「铁甲奇侠飞行之旅」，这也迪士尼乐园全球第一个漫威主题游乐设施。

迪士尼目前还没透露这些园区具体的游乐项目，据悉这三个漫威主题乐园将在2020年开业。而《复联4》预计将在2019年上映，可见迪士尼也想趁着电影热度吸引更多的漫威粉丝。

（《帝国》杂志最新的复联专题封面，你能找到第5个超级英雄在哪吗？，图自：empireonline）

漫威作为迪士尼旗下的大IP，拥有自己的专属园区其实也是迟早的事。

要知道在过去10年间漫威电影的总票房已经超过140亿美元，开设漫威主题乐园有可能给迪士尼带来更为巨大且长远的收益，这也是迪士尼最为擅长的。

其实迪士尼乐园里这两年开始增加漫威元素，除了去年年初香港迪士尼开设的钢铁侠主题游乐设施，今年将在巴黎举办的「漫威夏日超级英雄」的主题活动，去年也已经在香港举办过一次。

香港的「漫威夏日超级英雄」活动可以让游客跟随超级英雄加入神盾局，并一起执行不同的任务，比如「跃」见蜘蛛侠、漫威危机次元任务、美国队长英雄会面礼。

（「漫威夏日超级英雄」活动）

在这些任务中，游客可以体验到漫威电影宇宙里的众多超级英雄和场景，完成任务后还能获得不同的漫威英雄纪念徽章。

长大后，很多人对米老鼠和唐老鸭渐渐失去兴趣，但是迪士尼乐园似乎又找到了让你买票入场的新理由。