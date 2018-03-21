中国联通亲自科普eSIM：其实现在已经有应用

IT之家3月21日消息 3月7日，中国联通正式宣布，正式在上海、天津、广州、深圳、郑州、长沙6座城市率先启动“eSIM一号双终端”业务的办理。并且，这项业务在武汉也于近期启动。

那么eSIM和SIM卡到底有啥区别？eSIM啥时候能应用到手机上？使用eSIM有什么好处呢？

今天，中国联通就带来了“官方科普”。

eSIM和SIM卡的区别？

A：eSIM和现在用的手机SIM卡功能是一样的。区别在于，现在的手机SIM卡是一张实体的卡片，使用时插入到终端的卡槽中；而eSIM是一种电子化的SIM卡，通过网络下载安装到终端里。

eSIM能应用于手机终端吗？

A：任何需要接入移动通信网络的终端设备，都可以使用eSIM。eSIM在手机上也有应用，很多手机上实现的国际漫游功能。未来eSIM还可以用在各种各样的物联网终端上，比如智能仪表、智能家居、工业设备、农业设备、无人机等等。

SIM卡设计成eSIM的必要性？

A：对于很多新型的终端来说，插拔式的SIM卡并不合适。比如智能手表，终端本身体积非常有限，SIM卡的卡槽占了很大的空间，对产品设计限制很大，电池和续航都会受到影响。

使用eSIM，能使手表的厚度减少2毫米左右，这是很大的进步。再比如车载设备，运行在高温、低温、高振动的环境中，插拔卡非常容易损坏。eSIM就能解决这个问题。

对于用户，eSIM有何好处？

A：eSIM使移动用户开户互联网化了，像互联网应用一样，只需要在线自助操作，很短时间内就能注册开通一个账号。eSIM智能手表方案，用户使用手机APP全自助开户，只需五分钟就能实现手表入网。

中国联通发布的eSIM产品能带来哪些体验？

A：最近，中国联通发布了Apple Watch S3、华为手表、后面还会有更多的可穿戴设备，简单的说用户可以独立使用手表的移动网络功能。比如在跑步、手机没电的时候接打电话、收发消息。让用户更自由地使用终端和网络。