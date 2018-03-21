QQ号注销功能暂时下线，腾讯：之前是灰度测试

IT之家3月21日消息 腾讯于近日悄然上线了QQ账号注销功能，不过从今天起该功能再次不可用。

据北京青年报报道，腾讯方面表示，这是QQ团队对QQ账号注销功能的灰度测试。为了给用户更好的使用体验，已在3月21日暂时下线了该功能，将在进一步优化体验后，再次上线。

此前，有用户表示QQ上线了注销功能。用户可以前往“设置-帮助-基础功能-QQ账号如何注销-点击此处”或“通过手机客户端扫描指定二维码”，按照提示填写相关信息，提交QQ号码注销申请，等待客服审核。审核通过后，QQ号即被注销。