史蒂芬·霍金葬礼3月底举行，与牛顿、达尔文同葬西敏寺

IT之家3月21日消息 在英国著名科学家和物理学家史蒂芬·霍金于3月14日离世后，当地时间3月20日，霍金家人表示，这位科学家的葬礼将于3月31日在剑桥大学的大圣玛丽教堂举行。霍金的骨灰则将于今年晚些时候被安放在伦敦的威斯敏斯特教堂（又译西敏寺）内，与牛顿和达尔文为邻。

大圣玛丽教堂靠近剑桥大学的冈维尔与凯斯学院，而霍金在超过50年的时间里也是在这个学院内进行生活和工作。

此外，霍金骨灰的安葬地点也已经决定，他将被葬在牛顿、达尔文等科学家的安息之地威斯敏斯特教堂。该教堂的牧师霍尔表示：“霍金教授的骨灰完全适合安放在教堂内，和其他杰出的科学家为邻。在1727年，艾萨克·牛顿爵士葬在这里。查尔斯·达尔文则在1882年被安葬。”霍尔还补充说：“我们认为，科学和宗教共同努力，寻求解答生命和宇宙奥秘的重大问题是至关重要的。”

霍金在3月14日去世，享年76岁。他在1942年1月8日出生于英国牛津，是英国剑桥大学著名物理学家，现代最伟大的物理学家之一、20世纪享有国际盛誉的伟人之一。霍金早年患上肌肉萎缩性侧索硬化症，全身瘫痪，不能言语。医生原本判断他只剩几年寿命，他却活得远比医生预估的时间久。他的主要研究领域是宇宙论和黑洞，证明了广义相对论的奇性定理和黑洞面积定理，提出了黑洞蒸发理论和无边界的霍金宇宙模型，在统一20世纪物理学的两大基础理论——爱因斯坦创立的相对论和普朗克创立的量子力学方面走出了重要一步。