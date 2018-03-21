李楠：手机拍照跟单反比不现实，跟卡片机就非常接近

IT之家3月21日消息 今天下午，魅蓝在北京正式发布了旗下魅蓝E3新品手机，搭载高通骁龙636处理器，全系标配6GB内存，拍照方面也沿袭了Note 6的众多优点。

相较于许多别的智能手机厂商在介绍产品拍照特性部分，喜欢跟单反相机对比不同，在发布会上，李楠表示魅蓝E3的拍照能力能够取代卡片机。

对此，李楠在发布会后接受IT之家等媒体采访时表示，就目前而言，手机的CMOS跟单反比还不现实，但是跟卡片机就非常接近了，可以比一比。

此外，在谈到目前许多手机上都用上了AI功能的情况，李楠则表示目前手机AI没有杀手级应用，基本上都还处在噱头的阶段。所以，Flyme在接下来的改进中，主要还是以增强游戏模式、内存管理、性能动态管理为主。

另外，在说到目前流行的刘海屏设计的时候，李楠表示未来全面屏的发展方向主要有两个，一是iPhone X代表的方向，集成非常强的前摄；一是四边规则的屏幕，搭载屏下指纹识别或者侧边指纹识别。

在说到针对某款游戏特别优化的问题的时候，李楠则表示最基础的还是回归硬件本身，在硬件层面提供技术保障。因为游戏总会过时。不过，李楠也表示如果能够出现持续热门的游戏，魅蓝也会寻求合作。

在说到魅蓝的用户的时候，李楠表示魅蓝的用户中男女比例是3:7，接近4:6。他表示女生喜欢用魅蓝的充电宝，男性则喜欢用魅蓝手机。因此，魅蓝此次推出了熊本熊充电宝以及歼-20的定制机。