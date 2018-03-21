QQ号可以注销了，那你的青春呢？

现在还有人在用QQ吗？举个爪？好的没有。



在微信刚刚崛起的时候，有人说现在都用微信，谁还用QQ？QQ不敌微信已是铁打的事实。而近日有用户陆续发现，QQ有了新动作：推出了QQ号注销功能。

其实这是腾讯在响应工信部的《电信和互联网用户个人信息保护规定》（《规定》），《规定》第九条明确写有：

电信业务经营者、互联网信息服务提供者在用户终止使用电信服务或者互联网信息服务后，应当停止对用户个人信息的收集和使用，并为用户提供注销号码或账号的服务。

早期就有网友向工信部反映手机APP账户无法注销的问题，工信部曾明确表示用户有权删除在平台服务商注册的账户服务。

QQ用户可以在腾讯客服平台上申请注销账号，通过“设置—帮助—基础功能—QQ账号如何注销—点击此处”或者扫二维码填写相关信息。

审核通过之后，这个QQ号从此就不再属于你了，同时还有你的Q点Q币等绑定的虚拟财产，连同你的QQ秀、你偷的菜、抢的停车位和豪华黄钻绿钻，以及杀马特贵族的光荣也将一同被清空。

在这之前，闲置的QQ号只能冻结而不能注销，“注销难”也是国内很多网站的通病。

对这一“潜规则”存在的原因，众说纷纭。

一说是如果网站允许用户注销账号，由该账号发出的信息或者内容就会变成死链或404，这对用户体验不好；还有一说是网站为了留住用户，为了保持注册用户量，每年有增无减的注册用户数在融资材料或财报里会更好看，这也是体现网站业绩的非常重要的指标。

对此业内人士给我们的答案是，网站不提供注销账户功能是为了留存数据，用以分析用户行为。而且现在不排除用户注销了账户，网站依然会保留其信息的可能。

但不论如何，不提供注销账户功能对用户来说已经属于“霸王条款”了，不能注销或者注销难的现象都是在剥夺用户的选择权。况且网络用户也已经越来越重视自己的个人隐私和信息安全，“僵尸账号”的长久搁置，也导致用户公开的上网痕迹不能得到及时的清理。

目前微信、微博、淘宝、支付宝等都已经提供注销账户功能，而QQ能引起网友们这么大的反应，大概是因为也只有QQ号能引起80后、90后的这拨回忆杀了。

相比于腾讯会否留存我们的使用数据，网友们好像更介意能不能保留住自己“不堪回首”的青春记忆。关于“你会注销不太常用的QQ号吗？”这一问题，网友的反应大致如下：

但截至发稿，中国新闻网的最新消息称，QQ号的注销功能目前已经下线。腾讯方面对此表示，这次上线是QQ团队对QQ账号注销功能的灰度测试，为了给用户更好的使用体验，已在3月21日暂时下线了该功能，将在进一步优化体验后再次上线。

那么，你会注销你已经搁置许久的QQ号吗？你的QQ号是几位数的、等级如何？亮出你的身份，评论区见。