谷歌欲收购光场相机制制造商Lytro，增强VR硬实力

IT之家3月21日消息 多家媒体报道称，谷歌正计划以4,000万美元收购光场相机制造商Lytro。尽管该交易尚未达成，但一些细节已经公布出来。

交易完成后，并非所有的Lytro员工都会加入谷歌，但是谷歌将收到Lytro公司在光场和其他图像捕获技术等领域的全部59项专利。

Lytro是一家光场相机制造商。光场相机和普通相机不同的地方在于，前者能捕获光线的强度和方向，而后者只捕获光线的强度。Lytro的光场相机可以在拍摄后改变照片的焦点区域；而在普通相机中必须在拍照之前完成对焦。2011年，Lytro推出了第一款相机，其外观独特，呈管道形状。2014年，Lytro进行了修改，新的相机具有了普通数码单反相机的感觉。

上周，谷歌发布了“Welcome to Light Fields（欢迎来到光场）”桌面VR应用。用户需要戴上VR头显（如HTC Vive等），就可以感受光场图片的力量。该应用程序能让用户探索各种地点，并沉浸在真实拍摄的照片中。这些照片由谷歌的Jump VR相机拍摄。Jump VR相机装备了16个摄像头，这些摄像头安装在弧上，可以对各个角度进行拍摄，以获得良好的VR体验。该应用程序还有一个独特之处：它展示了光线如何在各种表面上反射，而当前的VR游戏和应用程序还未能达到如此精确度。

收购Lytro将极大地扩充谷歌在VR领域的硬实力。我们甚至可以期待，在即将到来的Pixel 3系列中能见识到它的威力。