腾讯马化腾：欢迎竞争

在2018年3月21日下午召开的腾讯控股有限公司(HK00700 ) 财报沟通会上，被问到如何看待腾讯跟阿里的竞争时，腾讯董事会主席兼CEO马化腾说：“我觉得有竞争、有合理的竞争对行业的发展是有促进的。为什么移动支付从全球来看中国发展得这么迅速，因为它有合理的竞争。所以，行业有竞争不是坏事，这件事大家要正面看待。”

他进一步解释道：“竞争可以促进产业的快速发展，每一家都会找到自己的优势和生存空间。对腾讯来讲，当然是希望发挥我们在社交通信平台（的优势），包括拓展移动支付的边际，包括用户群的普及度，也包括在基础技术比如大数据、云计算、AI、物联网、区块链等方面提供更多的底层能力，契合其他的行业、生态合作伙伴在各行各业砸深。很多是我们做不了的，肯定要靠这些合作伙伴。”

马化腾还强调，腾讯不会自己去做零售，而是做好“连接”功能，腾讯坚持的是“去中心化”，利用信息技术帮助传统企业，让合作伙伴自己攥住用户数据，腾讯不会拿这些数据。

还有记者问，腾讯的股价如此之高，是否有分拆股票的打算，腾讯总裁刘炽平回答道：“我们现在没有拆分股票的计划。”

他说：“坦白说，我们一直不太关注我们的股价，我们更多的是聚焦于公司长远的发展，包括进行前瞻性的投资和投入。对我们而言，更重要的是把产品做好，更好地服务用户。我们相信把这些事情做好，有好的团队、文化和产品，我们自然就会创造价值，并且最后这个价值会反馈给我们股东。至于股价，应该由我们的投资者去判断。”

被问到是否有公司拆分计划，刘炽平回应：“在可预见的未来，腾讯音乐娱乐是一个候选者，它的股东结构比较适合。但至于是否会100%分拆，我们还没有考虑。”

尽管是在香港，马化腾还是被问到了一个让他尴尬的问题，即会不会考虑回归A股，他说：“情况允许的话，我们也会考虑这些可能性。”

刘炽平补充道：“有的公司更适合内地上市，有的公司可能更适合在国际上市，我们会综合考虑。”

而据《华尔街日报》今天的报道，腾讯的竞争对手阿里巴巴最快今年夏天在中国二次上市。

3月21日下午，在香港股市收盘后，腾讯在香港公布了截至2017年12月31日未经审核的第四季度财报及经审核的全年财报。

财报显示，腾讯2017年全年总收入为人民币2377.60亿元（363.87亿美元），同比增长56%；净利润为人民币724.71亿元（110.91亿美元），比去年同期增长75%，远高于市场预期，亦远高于2016年43%的同比增幅；净利润率由去年同期的27%增长至30%。

第四季度的财报更为抢眼，总收入为人民币663.92亿元（101.61亿美元），同比增长51%；净利润为人民币216.22亿元（33.09亿美元），同比增长105%，远高于全年增长水平。

马化腾在一份腾讯官方新闻稿中表示：“腾讯在2017年实施多项重要战略举措，进一步巩固了我们的领先地位，我们在2018年将持续执行有关举措。我们的视频服务已成为中国市场的领导者，拥有最多的移动端日活跃用户和月订购数。微信小程序平台的开发者数量和用户人数均迅速增长。我们的竞速类游戏《QQ飞车手游》及射击类游戏《绝地求生：刺激战场》分别在各自的游戏类别中绝对领先，并带动有关类别玩家数量的增长。展望未来，我们正在大幅增加于视频、支付、云、人工智能及智能零售等领域的投资，这将会在短期内对我们的盈利有些影响，但我们相信这些投资能为我们带来长远价值及增长机会。”

马化腾有足够的底气说出这番话，根据腾讯给出的详细数据——

网络游戏依然是腾讯财报中的亮点，其收入增长32%至人民币243.67亿元。但是，游戏收入在第四季度总营收的占比已经下降至36%，也是季度占比首次降至40%以下，说明腾讯的营收结构更加多元化。

尽管如此，游戏的业绩表现还是被腾讯在财报中作为了重点。腾讯表示，在移动端，《王者荣耀》实现大众普及，就日活跃账户而言已成为中国最流行的智能手机游戏，该游戏在中国各应用商店总收入排行榜中始终排名首位，该游戏的海外版《Arena of Valor》在东南亚推出后也取得了一些初步成功。在PC端，通过组织电子竞技比赛及视频直播活动，增进了核心用户参与度，还取得了生存射击类游戏《绝地求生》在中国的PC端发行权及移动端开发权。

谈到腾讯游戏的增长前景，刘炽平说：“这个行业还有很大的发展机会，重要的是能不能发掘好玩的游戏给到用户。我们作为一个游戏厂商，还是需要不断寻找、创造新的游戏。未来，创新是我们在游戏上的核心能力。”

据悉，2月28日，腾讯推出了五款功能类游戏，包括《榫卯》《折扇》《纸境奇缘》《欧氏几何》，以及一款以重新演绎中国北方少数民族传统文化为背景的游戏，涉及到传统文化、理工锻炼、科学普及三大领域。

功能游戏是腾讯今年的最新尝试，也可以被理解为腾讯在强大的社会舆论压力下履行、承担更多社会责任的表现。同时马化腾在财报沟通会上特别强调了他重复了无数次的防沉迷措施，包括上线青少年成长守护平台，受到了家长的欢迎。

马化腾说：“我们想树立行业榜样。”

刘炽平插话道：“我补充一下，游戏本身适当地玩还是比较好的。我们身边很多的IT人士一开始接触互联网这个行业可能就是通过游戏开始的。”另外，他强调，腾讯目前对一些新上线的游戏没有马上要做商业化的安排。

腾讯的投资理念是什么？刘炽平回答：“腾讯投资了600家企业，我们比较一致的逻辑是，一方面投资那些跟腾讯业务本身有比较好的结合的企业，比如游戏、内容方面的公司；还有一些是（投资）创新型的公司。在海外布局方面，也会进行一些投资或者合作，跟我们的品牌有一些互动。”

最后，除了游戏外，说一下腾讯2017年第四季度财报的一些亮点：

1. QQ月活下降严重，降幅达到9.8%

QQ月活跃账户数达到7.83亿，比去年同期下降9.8%；QQ智能终端月活跃账户数达到6.83亿，比去年同期上升1.7%；QQ最高同时在线账户数（季度）达到2.71亿，比去年同期增长11.1%。

而QQ空间方面，同样降幅惊人，QQ空间月活跃账户数达到5.63亿，比去年同期下降11.7%；QQ空间智能终端月活跃账户数达到5.54亿，比去年同期下降9.1%。

2.春节后微信及WeChat的合并月活跃账户超过10亿

第四季度，微信和WeChat的合并月活跃账户数达到9.89亿，比去年同期增长11.2%。但春节后微信及WeChat的合并月活跃账户超过10亿，或许这一数字将在2018年第一季度财报里得到体现。

另外，腾讯还在财报里首次提供了微信小程序的数据，从2017年1月推出以来，截止至2018年1月，已推出58万个小程序，日活跃账户超过1.7亿个。

3.对人工智能大书特书

人工智能业务也是腾讯特别提及的新增长极。腾讯表示，其致力于投资人工智能并将人工智能技术应用于现有产品，如效果广告系统、内容服务及金融服务。

除该等核心业务使用案例外，腾讯还把人工智能运用到了新领域，如医疗保健及翻译——

推出了“腾讯觅影”人工智能辅助诊疗影像产品，在中国目前有近100家医院正在使用该产品，该产品对食道癌诊断的准确率达到90%以上； 腾讯人工智能实验室推出了一款人工智能辅助翻译软件。

4.首次将保险业务列入财报

腾讯在提到支付相关服务时强调，支付正成为其销售互联网金融产品的重要平台，“我们的财富管理平台‘理财通’截至2018年1月底管理资产累计超过人民币3000亿元。微众银行的无担保消费贷款业务‘微粒贷’实现了快速增长，其截至2017年年底管理的贷款余额逾人民币1000亿元，同时保持低的不良贷款率。2017年10月，我们取得中国经营保险代理业务许可证，开始与保险公司合作提供定制保险产品。”

这也是腾讯第一次在财报中大大方方提到保险业务。

5.支付和云服务等其他业务收入增长持续超过100%

财报显示，其他业务2017年第四季的收入同比增长121%至人民币140.84亿元。腾讯称，该项增长主要受其支付相关服务及云服务收入的增长所推动。