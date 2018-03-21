加快减排不仅能延缓变暖，还能让1.53亿人延寿

3月21日消息，据英国《每日电讯》报道，一项最新研究显示，如果各国政府加快减少碳排放的进程，那么或可能避免本世纪全球多达1.53亿人将死于空气污染的悲剧。

（图注：一项最新研究表明，如果各国政府加快减少碳排放进程，那么可能可以避免本世纪全球多达1.53亿人将死于空气污染的悲剧。）

这是美国杜克大学(Duke University)一项最新研究得出的结论。这项研究旨在探讨如果未来全球平均气温升高不超过1.5摄氏度，可以拯救多少生活在城市里的人的生命。

针对全球最大城市中的154个城市，这项研究首次以每个城市为单位，对这方面的数据进行了预测。

该预测显示，如在纽约、洛杉矶、莫斯科、墨西哥城和圣保罗，每个城市都能避免12万至32万人过早死亡。

杜克大学的研究人员表示，这项研究表明，各国政治家和政府应该迅速采取行动，减少碳排放。

研究人员对二氧化碳和相关污染物(如臭氧和颗粒物)未来可能的三种排放情形进行了计算机模拟。

这三种情形分别是：到2100年，碳排放整体上升，导致全球平均温度上升2摄氏度；加速削减碳排放，让全球平均温度上升不超过2摄氏度；进一步减少碳排放，让全球平均温度上升限制在1.5摄氏度以内。

他们将这一数据与计算机模型相匹配，以确定哪些地区受全球变暖的影响最严重。该计算机模型是基于几十年的公共卫生数据而开发的，这些数据统计了与空气污染相关的死亡人数。

然后，他们计算了在每种情形下，世界各地人们因暴露于污染而受到的健康上的影响，主要集中于大城市。

该研究显示，在第三种情形下，每一个有人居住大陆的过早死亡人数都会下降，而亚洲和非洲下降幅度最大。

在13个亚洲或非洲的最大城市，每个城市可以避免100万人以上过早死亡。

研究人员发现，在印度的新德里，将有多达400万人的生命被挽救；在另外80个城市，将避免至少10万人过早死亡。

研究人员称，新的预测凸显了采用成本最低的减排方法所存在严重缺陷。

（图注：这种减排方法允许污染物排放量在短期内保持较高水平，希望在遥远未来能够被负排放所抵消）

在这种方法下，污染物排放被允许短期内保持更高水平，希望在遥远未来能够被负排放所抵消。

杜克大学地球科学教授德鲁·欣德尔（Drew Shindell）博士称：“成本最低的减排方法只考虑了能源行业转型所需的成本。”

欣德尔指出：“它忽略了超过1.5亿人将失去生命的代价，或者短期内削减碳排放将降低的长期气候风险，并避免依赖未来的二氧化碳排放。”

他说：“这是一种非常危险的策略，就像人们贷款去买东西，并假设有一天你会有足够多的收入来偿还债务。”