扎克伯格针对Facebook数据泄露首发声：保证不再发生类似事件

IT之家3月22日消息 针对Facebook泄露用户数据的事件，其创始人兼CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）终于对此进行了回应，称该公司没能保护好用户数据，承诺这种事情永远不会再发生。

扎克伯格称：“我们有责任保护你的数据，如果我们不能，那么我们不应该为你服务。我一直在努力了解到底发生了什么，以及如何确保这类事情不再发生。好消息是几年前我们已经采取了最重要的行动来防止这种情况再次发生。但我们也犯了错误，还有更多事情要做，我们需要加强并做到这一点。“

尽管他表示为Cambridge Analytica滥用用户数据负责，但他没有做出道歉。这是扎克伯格自纽约时报曝光该事件以来的第一次发声，距此已经过去5天。

这些数据是由剑桥大学的一位名为Aleksandr Kogan的心理学教授获取的，他违反Facebook的服务条款将其传递给Cambridge Analytica，该数据公司曾被现任美国总统特朗普在2016年美国总统大选期间的竞选团队雇佣过。此举引发了人们对Facebook数据如何在未经同意的情况下使用的担忧，引发美国和联合国的调查并导致该公司股价暴跌。

扎克伯格还提出了重建用户信任的三步计划。其中最重要的一步是，如果用户在三个月内没有使用过Facebook，Facebook将删除开发者对用户数据的访问权限。该公司还对可以访问类似数据的应用程序进行审计，在Facebook取消开发人员挖掘有关您朋友个人资料的信息的能力之前。

不管怎样，扎克伯格承担了此次滥用用户数据的责任。他写道：“我创建了Facebook，需要对我们平台上发生的事情负责。我对不惜一切代价来保护我们的社区是认真的。虽然今天涉及Cambridge Analytica的这个特定问题不会再发生在新的应用程序中，但这并不会改变过去发生的事情。我们将借鉴这一经验，进一步巩固我们的平台，并使我们的社区更安全，适合未来的每个人。“

扎克伯格定于当地时间周三晚上在美国有线电视新闻网接受采访。