水，是生命之源。

今年3月22日是第26届世界水日，也是第31个中国水周首日。

世界水日宗旨是唤起公众的节水意识，加强水资源保护。1977年召开的“联合国水事会议”，向全世界发出严重警告：水不久将成为一个深刻的社会危机，石油危机之后的下一个危机便是水。1993年1月18日，第四十七届联合国大会作出决议，确定每年的3月22日为“世界水日”。从1994年开始，“中国水周”的时间改为每年3月22日至28日。

软媒时间显示，今天是世界水日。

今年国际日的主题是：用大自然战胜水资源挑战，旨在探讨人类如何利用大自然克服21世纪的水资源挑战。环境破坏和气候变化正在引发我们在世界各地看到的与水有关的危机。

你挥霍的，也许正是别人渴求的

现代社会的人口增长、工农业生产活动和城市化的急剧发展，对有限的水资源及水环境产生了巨大的冲击。在全球范围内，水质的污染、需水量的迅速增加以及部门间竞争性开发所导致的不合理利用，使水资源进一步短缺，水环境更加恶化，严重地影响了社会经济的发展，威胁着人类的福祉。

据资料显示，目前地球只有2.5%的淡水资源能供人类使用。全世界约30-40亿人家中没有安全可靠的自来水。全球每天超800名儿童因劣质水死亡。我国被列为世界上13个贫水国之一，人均占有水资源量不足世界人均数的1/4…

水资源短缺成了当今世界面临的重大课题

全世界有半数以上的国家和地区缺乏饮用水，特别是经济欠发达的第三世界国家，已有70%，即17亿人喝不上清洁水，世界已有将近80%人口受到水荒的威胁。我国人均淡水为世界人均水平的四分之一，属于缺水国家，资料显示，已有29%的人正在饮用不良水，其中已有7000万人正在饮用高氟水。每年因缺水而造成的经济损失达100多亿元，因水污染而造成的经济损失更达400多亿元。

解决中国水短缺问题，节水是根本出路

我国是一个干旱缺水严重的国家，我国的“水”存在两大主要问题：一是水资源短缺，二是水污染严重。人均淡水资源仅为世界平均水平的1/4、在世界上名列110位，是全球人均水资源最贫乏的国家之一。资料显示，20世纪末，全国600多座城市中有400多个城市存在供水不足问题，其中比较严重的缺水城市达110个，全国城市缺水总量为60亿立方米。

生命之源，珍之重之

刺客老大在去年的水日文章里曾提到过，如果这篇文章发出来，评论区会洋溢着“小编水起来”“小编水节”之类的欢快气氛，但大家高兴就好，记住和了解世界水日总归是件好事。

请珍惜水资源，拒绝浪费，节约用水，点滴做起。

注：本文部分资料参考自百科，图片均来自网络