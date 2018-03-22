约翰·轩尼诗和大卫·帕特森两位芯片专家获图灵奖

北京时间3月22日早间消息，两位开发了RISC微处理器并且让这一概念流行起来的工程师获得了2017 ACM图灵奖。约翰·轩尼诗（John Hennessy）教授和大卫·帕特森（David Patterson）成为了本年度图灵奖的赢家。

他们将会平分由谷歌提供的100万美元奖金。而轩尼诗却好就是谷歌母公司Alphabet的执行主席，而帕特森则是Google Brain团队的成员。

▲约翰·轩尼诗（左）和大卫·帕特森（右）

1981年，帕特森的带领下，加州大学伯克利分校的一个团队起草了RISC-1，它正是今天RISC架构的基础。RISC-1随后被Sun Microsystems选中，用来制作Sparc处理器。

几乎在同一时间，在斯坦福大学任教的轩尼诗也在探索RISC架构，并且联合创立了MIPS Computer Systems公司，将它的设想变成了真正的设备。MIPS针对高端计算机工作站、游戏机、飞行器、网络设备生产芯片。

1990年帕特森与轩尼诗合著了《Computer Architecture: A Quantitative Approach》一书，将RISC理念散播到了学术界和产业界，直到现在这本书依然是编程人员、计算机工程师和处理器设计师必读的一本书。他们的研究对很多芯片的发展都产生了巨大的影响，从Arm到Alpha再到PowerPC，这些芯片被广泛运用在如今的智能手机、物联网、平板电脑、服务器等设备中。

之后轩尼诗成为斯坦福大学校长，后又加盟Alphabet。帕特森也成为了一名谷歌人，RISC-V Foundation的董事会副主席。RISC-V是一个公开、免费的RISC CUP架构，西部数据、英伟达以及谷歌等公司都在使用。