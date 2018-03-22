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Facebook COO桑德伯格就数据泄露发表声明：严重辜负用户信任

2018-3-22 10:28:18来源：IT之家作者：容承责编：容承评论：

IT之家3月22日消息 Facebook上周承认，数据分析公司Cambridge Analytica在2016年美国总统大选前违规获得了5000万Facebook用户的信息，这起事件可能成为史上最大规模的信息泄露案之一

针对此事，Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）今天早些时候对此进行了回应，称该公司没能保护好用户数据，承诺这种事情永远不会再发生。

在扎克伯格声明之后，Facebook COO桑德伯格也就数据泄露发表声明。桑德伯格称，Facebook这一次确实严重辜负了用户的信任，对此感到非常遗憾。如今，Facebook正在采取相关措施，防止此类事件的再次发生。将来，我们会尽力保护用户数据，请相信我们。

IT之家小编还了解到，受此事影响，风口浪尖之下，Facebook、Twitter首席信息安全官或将离职。

以下为桑德伯格回应中文翻译：

正如扎克伯格所说，我们明白信息泄露一事侵犯了用户的隐私，对此深感遗憾。对此事，我们该做得更好，我们有责任保护用户数据，如果没做到，那就不该为用户服务。

过去几天，我们对此事进行了调查，亡羊补牢，防止此类事件再次发生。我们也正在排查2014年来调取大量用户信息的其他应用，并大幅减少它们的数据访问量。如果我们发现其他应用开发者正在侵犯用户隐私，将会关闭接口并向用户披露。

同时，我们也在采取措施，在第三方应用调用时减少所提供的资料。同时，用户将更方便知道自己哪些数据正在被其他应用使用。

我们将继续保护用户数据，增强他们的安全感。我们也会再次获得用户信任，请相信我们。

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关键词：Facebook扎克伯格桑德伯格

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