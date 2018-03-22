央行：第四套人民币5月1日起停止流通

IT之家3月22日消息 今天中国人民银行发布公告，称第四套人民币从2018年5月1日起将停止流通。第四套人民币部分券别的集中兑换期为2018年5月1日至2019年4月30日。在此期间，其持有者可到各银行业金融机构营业网点办理兑换。

中国人民银行官方公告：

经国务院批准，中国人民银行决定自2018年5月1日起停止第四套人民币100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币（以下简称第四套人民币部分券别）在市场上流通。现公告如下：

一、关于第四套人民币部分券别的具体情况

（一）第四套人民币100元纸币。其主色调为蓝黑，正面图案为毛泽东、周恩来、刘少奇和朱德四位领导人的浮雕像，背面图案为井冈山主峰。

（二）第四套人民币50元纸币。其主色调为黑茶，正面图案为工人、农民、知识分子头像，背面图案为黄河壶口。

（三）第四套人民币10元纸币。其主色调为黑蓝，正面图案为汉族、蒙古族人物头像，背面图案为珠穆朗玛峰。

（四）第四套人民币5元纸币。其主色调为棕，正面图案为藏族、回族人物头像，背面图案为长江巫峡。

（五）第四套人民币2元纸币。其主色调为绿，正面图案为维吾尔族、彝族人物头像，背面图案为南海南天一柱。

（六）第四套人民币1元纸币。其主色调为深红，正面图案为瑶族、侗族人物头像，背面图案为长城。

（七）第四套人民币2角纸币。其主色调为蓝绿，正面图案为布依族、朝鲜族人物头像，背面图案为国徽。

（八）第四套人民币1角硬币。其材质为铝镁合金，正面图案为国徽、国名、汉语拼音国名、年号，背面图案为菊花、面额。

二、第四套人民币部分券别的集中兑换期为2018年5月1日至2019年4月30日。在此期间，其持有者可到各银行业金融机构营业网点办理兑换。

三、集中兑换期结束后，第四套人民币部分券别持有者可到中国人民银行分支机构选定的银行业金融机构办理兑换。

中国人民银行

2018年3月20日