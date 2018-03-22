美国国会仍未对Facebook满意：扎克伯格要亲自来作证

IT之家3月22日消息 当地时间3月21日，Facebook的CEO扎克伯格终于打破沉默，发表了对外声明。他表示公司没能保护好用户数据是公司的错误，并承诺这种事情永远不会再发生。但是，他的言论没能令国会议员们满意，他们坚持召扎克伯格前往国会，亲自作出证明。

据报道，参议员Ed Markey在阅读了扎克伯格的声明后，立即在推特上写道：“你要亲自到国会对此宣誓作证。”



▲参议员Ed Markey发推要求扎克伯格亲往国会宣誓作证

Facebook的丑闻缘起Cambridge Analytica公司。该公司通过滥用Facebook的数据共享功能，非法获得多达5000万Facebook用户的个人资料。尽管这个新闻在周末已经爆发，但直至周三，扎克伯格才作出回应。

其他参议员持有着类似的看法。来自明尼苏达州的民主人士Klobuchar说：“Facebook所说的保护用户只是开始，扎克伯格还需要对此作证。”外媒Axios也报道称，参议员Richard Blumenthal在电台采访中称，扎克伯格的声明是“非常浅薄的‘我错了’型道歉”。

本周早些时候，扎克伯格还未发表声明之前，部分参议员已经要求扎克伯格本人来到国会山，并在宣誓后与他们交谈。就Cambridge Analytica公司如何获得Facebook数据一事，已经有多个部门与机构发起了调查，包括美国联邦贸易委员会（FTC）、美国纽约州和马萨诸塞州的检察长。此外，欧洲方面也对此进行了调查。

从上述情况可以看出，Facebook面对的形势依然十分严峻。他们还不得不面对这样的事实：大多数议员并不认为社交网络真的会做出改变。

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