美团打车登陆上海首日被约谈，因数据未接入监管平台

IT之家3月22日消息 昨天美团打车正式登陆上海，同时上线出租车和快车两种业务，但由于数据未接入监管平台等经营不规范的问题，美团被上海市交通委等部门进行了联合约谈。

由于部分广告词中出现“一元出发”、“低价出发”的说法，加之相关数据信息尚未按规定接入网约车行业监管平台，美团在经营首日就坐上了上海市交通管理部门的约谈席。按照上海市城市交通运输管理处副处长马斐的说法，早在美团打车开展经营前，上海交通管理部门已有明确要求：第一是依法合规，所有网约车平台车辆必须是取得本市许可证件的车辆和人员；第二是数据接入；第三是不得以低价竞争方式来扰乱网约车市场秩序。

除要求美团对目前存在的问题进行整改外，约谈还要求，美团打车软件不得具备类似“感谢费”等加价功能和司机端目的地显示功能，在相关巡游出租汽车车辆和司机注册信息尚未接入上海市出租汽车信息服务平台，无法实现“接单顶灯状态转换”、“注册信息合法性比对”、“载客状态停止发送召车信息”等三大功能之前，不得开启巡游出租汽车打车软件营运业务，现已上线营运的应当立即予以整改。

美团方面回应，将按照上海网约车和巡游车管理的相关法规，积极落实；并表示，此前已完成网约车相关数据信息的测试对接工作，将进一步确保实际运营数据上传。