分析美国五巨头财报电话会议：苹果特别爱提中国

3月21日消息，知名创投调研机构CB Insights分析了来自Facebook、苹果、微软、谷歌和亚马逊（并称“FAMGA”）近10年的财报电话会议记录，从会议上被提及的次数来看，苹果相比其它几家巨头明显更加重视大中华地区。印度被苹果和亚马逊提及的次数则明显减少。

▲2016年至2017年，五大科技巨头在财报电话会议上谈及中国和印度的次数变化对比

2009年10月，苹果首次在中国推出iPhone，较美国市场的首发晚了两年。

从那时起，“大中华区”已成为该公司日益重要的市场。

在2017财年，大中华地区为苹果2292亿美元的总销售额贡献了大约448亿美元。另外，App Store在中国的营收目前已经超过其在美国的营收。

如上图所示，苹果在季度财报电话会议上会着重强调中国和大中华市场，该地区的重要性可见一斑。通过使用CB Insights的财报会议记录分析工具，我们看到苹果在2008 - 2017年间提到中国的频率比其它的几家科技巨头要高。

而且，它谈及中国的频率也在持续提高。在由于来自包括小米和华为在内的数家本土硬件巨头的竞争加剧，连续几年面临巨大挑战之后，苹果CEO蒂姆·库克（Tim Cook）承诺将再次恢复中国市场营收的增长，并在去年第四季度成功兑现了这一承诺。我们也注意到2017年苹果在季度财报电话会议上越来越多地提到中国。

同时亚马逊也增加了对中国的提及。

印度在巨头们最近的财报电话会议上少被提及了

印度是另一个FAMGA公司专注于扩大业务触角的国家，尽管该国已被证明具有更大的挑战性。

值得注意的是，在过去一年中，亚马逊和苹果提到该国的次数都明显下降。苹果的iPhone对于大多数印度消费者来说仍然太过昂贵，而亚马逊则面临着来自该国本土公司的巨大竞争。

尽管它们面临这样那样的挑战，但该地区仍是一个重点市场。

库克在2017年8月1日的财报电话会议上解释说，他对印度依然保持乐观，并拿它与中国过去几年的增长情况进行了比较：

“我们正在印度进行投资。正如你在第二点中提到的，我们已经成立了一个应用加速器中心。除此以外，我们在扩大销售渠道，着眼于扩大我们的产品的销售网络。这个季度我们开始在当地生产iPhone SE，我们对相关的进展感到非常高兴。所以我们把所有的精力都放在该事情上。我看到了印度与几年前中国存在很多的相似之处。因此我非常非常看好印度。”

正当苹果将中国视为印度增长的典范，亚马逊在该地区则采取更加针对性的发展策略。要扩大在该国电商市场的触角，它必须要克服物流、支付方式和本地竞争对手等挑战——这些问题在销售高端硬件产品时并不那么重要。

在2017年4月27日的财报电话电话上，亚马逊首席财务官布赖恩·奥尔沙夫斯基（Brian Olsavsky）解释了该公司在各个地区如何采取不同的战略：

“我们的策略因国家而异，你如果有注意的话，就会发现一直以来我们都采取多种策略。在中国，我们收购了一个原有的卓越网站，并在此基础上开展业务。而在印度，我们从头开始做起，自己打造了很多的东西。在一个国家采取什么样的发展策略，要取决于该国的实际情况，比如零售、电商和外国投资方面的发展状况。”