胖子悲剧：泰航商务舱新座椅限定最大腰围

IT之家3月22日消息 英国《每日邮报》今天发表文章，称泰国航空公司要求肥胖的乘客和带着孩子旅行的父母重新预订经济舱，原因是商务舱全新的安全带并不适合肥胖乘客。

▲波音737MAX

泰国航空表示全新的商务舱安全带只能支持腰围小于142厘米的乘客，大于142厘米将无法享受该优质服务。如果乘客嫌麻烦从而拒绝绑定安全带，这样的行为也是航空公司所不能允许的，因此这些肥胖的乘客只能乘坐经济舱或者更加豪华的头等舱。

目前捷星航空已经开始对体重超标和将小孩抱在座位的乘客收取额外的费用。