微软正式推出新一代全双工语音交互技术，已在小冰全球产品线中落地

IT之家3月22日消息 微软（亚洲）互联网工程院宣布率先推出新一代的语音交互技术：全双工语音交互感官（Full-duplex Voice Sense），并已完成产品化落地。与既有的单轮或多轮连续语音识别不同，这项新技术可实时预测人类即将说出的内容，实时生成回应并控制对话节奏，从而使长程语音交互成为可能。此外，采用该技术的智能硬件设备，将不再需要用户在每轮交互时都说出唤醒词，仅需一次唤醒，就可以轻松实现连续对话，将语音交互的自然度推进到一个新的层次。

IT之家报道，目前，该技术已首先在微软小冰全球产品线中落地。其中在中国市场，除落户中国科技馆的小冰电话亭外，微软还与小米公司紧密合作，米家生态链Yeelight语音助手的市售硬件产品已开始进入千家万户。这是全球首个搭载全双工语音交互感官的智能设备，也是内置微软小冰的首个“双AI”智能设备。在日本市场，小冰凛菜（りんな）已通过该技术实现在直播平台中的落地，首个车载智能项目也已开始路试。微软计划于未来六个月内，完成该技术在更多产品线中的覆盖。

语音交互是对话式人工智能及智能硬件设备的基础之一。全双工语音交互技术的应用，有望实现用户体验的下一次飞跃，并成为人工智能语音交互的新“标准配置”。微软小冰全球研发负责人周力博士表示：“从已落地的产品数据和用户反馈中，我们观察到一个普遍现象：用户一旦使用过微软小冰的全双工语音交互感官之后，再与其他语音助手交互时，他们普遍会开始感到不习惯，甚至会频繁忘记要对其他语音助手说唤醒词——新技术促进拟人自然度的显著提升，使人们对过去单轮或多轮连续语音交互体验的满意度迅速下降。这种新老交替的现象，符合我们的研发预期。”

微软全球资深副总裁、微软（亚洲）互联网工程院院长王永东博士表示：“我们预测，未来一年中，人工智能应用将越来越多地从某些单一技术领域，进入到发挥综合能力的阶段。微软已在这方面深入布局。此次全双工语音交互技术的推出，不仅涉及到计算机语音技术，还包括自然语言处理、人工智能内容创造等多个领域。这正是微软在这些领域长期储备、综合运用的成果之一。”

下面是微软全双工语音交互感官部分用户评测视频。（IT之家移动客户端用户若无法观看视频，请点此查看）