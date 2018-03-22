路透社：FB数据丑闻或使科技企业收紧数据分享政策

在Facebook与英国选举咨询机构Cambridge Analytica被曝出数据丑闻之后，其他大型和互联网企业和软件开发商都将可能会面临更加严格的监管，他们将不得不重新审视自己分享用户信息的方式。

美国和欧盟的法律部门都将会对Cambridge Analytica以及Facebook进行调查，此前有消息称Cambridge Analytica使用了5000万Facebook用户的数据，并且帮助唐纳德·特朗普（Donald Trump）赢得了总统大选。此消息一出，Facebook的股价在本周下跌了8.5%，因为投资人都担心这起事件可能会引发政府对Facebook实施更加严厉的监管政策。但是受这次事件影响的不仅仅只有Facebook，其他如Alphabet旗下的谷歌、Twitter、Uber、微软、LinkedIn以及所有其他科技公司都会感到危机，因为这些企业都会将用户数据分享给外部开发人员。

这种平台之间的内在连接，其实正是当代互联网的核心。例如Facebook与谷歌之间的链接，用户可以快速的将在谷歌上看到的文章分享到Facebook平台上。目前有无数的用户在使用谷歌账户登录其他的应用，例如购物应用。

然而Facebook此次遭遇的事件，却有可能改变这种局面。让数据分享成为可能的API正在变成一次战争的前线，监管部门和科技企业将在这条战线上展开斗争，监管部门将会扩大对各个网络平台的监管。此前类似的时间已经发生过，由于监管方面的要求，许多企业都开始对平台上的用户评论进行审查，移除那些用户留下的不当言论。

曾帮助Pinterest、Twitter和谷歌等公司运营API，现在供职于GGV Capital的杰森·科斯塔（Jason Costa）表示：“所有公司都将需要做更多的工作，不能继续使用放任的政策让第三方接入用户数据。‘我们只是平台，无法对用户的使用方式进行负责’的时代已经过去了，此前很多企业都采取这样的态度。如今这种说法已经站不住脚了。”

自从2005年诞生以来，API就引起了人们对隐私方面的担忧，但是随着越来越多的企业开始利用线上数据，并且寻找让这些数据变得更实用的方式，API还是得到了快速的普及。

API经济的运行原理其实很简单：软件开发者创建了一些新工具，这些工具能够为科技企业的用户带来好处，但是这些好处并不是白来的，用户需要牺牲自己的信息与数据，开发商可以立刻获得大量用户的数据。

大型平台嘴上说他们有预防措施，避免合作伙伴滥用用户数据，例如有专人进行审核，以及使用了自动化扫描工具。但是软件专家却表示，这种措施几乎没有任何效果，因为平台缺乏对第三方必要的审计。目前Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）正在承受着来自公众的巨大压力，他在本周三表示，该公司将会对2014年之前分享给第三方合作伙伴的信息进行审计。该公司曾与2014年收紧了数据分享政策。

达特茅斯大学的工程学教授杰弗里·帕克（Geoffrey Parker）曾经指导学生基于API开发应用，他表示自动化监测能够探测到类似垃圾邮件的应用以及数据盗取行为。他表示，强制第三方储存或是对信息进行混合的难度却要高的多。

在过去几年中，一些企业添加了一些防护措施。Facebook不再允许开发者获取用户好友的信息。但是一位Facebook前员工表示，这种防护措施起到的效果却十分有限。

Twitter和LinkedIn则采取了限制第三方免费接入数据的措施。

对于让第三方付费使用用户数据这一做法，LinkedIn表示：“我们会对合作伙伴进行严格的审查，经常会拒绝一些不符合要求的第三方。”该公司还表示，他们会定期对API的使用进行检查，一旦发现或是听说某个合作伙伴违反了数据使用条款，他们会迅速采取行动。

软件开发商则表示，他们很多时候根本就不会去阅读API的使用说明。软件开放企业Scout公司CEO安德雷·布兰科（Andres Blank）透露，一些违反规则的企业经常可以躲过监管，获取大量的重要信息。

布兰科曾经与LinkedIn和谷歌等公司一起开发过API，他表示：“如果不能做到警钟长鸣，平台很难对第三方开发商进行监管。”

阿莱克斯·摩尔（Alex Moore）是Baydin公司的CEO。该公司开发了一个名为Boomerang的应用，该应用可以让用户实现邮件的延时发送。摩尔表示在与微软商讨合作的时候，后者曾就一项新功能对他的服务进行了检查，但是之后微软再没有过对他的应用进行任何检查。

不久前谷歌曾经寻味他们Boomerang是否能够减少对用户数据的接入，摩尔表示类似谷歌的这种做法非常少见。他表示：“在获取数据方面，很多人都已经感到理所当然了。”

谷歌拒绝对此事做出回应。微软没有对置评请求做出回应。

更严格的监管可能会减少基于数据分享的创新工具的数量。但是一些数据提供方却找到了可能有效的解决方案，例如加拿大皇家银行，他们在本周推出了一个API，只有经过了审核的合作伙伴才能够使用这个API获得用户数据。

Developerprogram.com网站高级副总裁保罗·尼格尔（Paul Nerger）曾经帮助思科管理过API，他表示企业可以限制合作伙伴的数量，从而对合作伙伴的软件进行测试，确保这些软件不会非法收集数据。

不仅仅是大型科技企业，初创企业也需要小心。Affectiva在去年发布了一个可以通过用户语音分辨用户情绪状态的API，该公司表示随着业务的不断成长，他们将会对合作伙伴进行审核和调查。

该公司首席营销官兼产品战略总监加比·齐德威尔德（Gabi Zijderveld）表示：“在数据使用透明性方面，我们将会不可避免的迎来监管和立法。”