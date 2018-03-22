谷歌Chrome人性化功能：阻止自动播放带声音的网页视频

IT之家3月22日消息 谷歌在去年宣布，Chrome将在未来带来自动播放视频的功能，如果用户在加载多个标签页后突然出现视频播放噪音，可能会令人不悦，谷歌将在新版Chrome当中加入阻止自动播放带声音的网页视频。

新版Chrome将通过多种标准确定视频是否可以自动播放。值得注意的是，自动播放的视频如果没有声音，那么就会被放行，因为不会对用户造成困扰。

这项改进主要针对经常使用扬声器的用户，目前该功能尚未生效，谷歌将在Chrome 66当中开放这项新功能。