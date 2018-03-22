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中国移动：年内将下调移动资费超过30%

2018-3-22 17:09:37来源：IT之家作者：守一责编：守一评论：

IT之家3月22日消息 关于降低移动资费和提高宽带的问题，一直是近几年来消费者关心、政府推进的工作内容。早在4G刚出来的时候，网上就有这样的段子，开着4G一晚上，房子就归移动了。

今天，中国移动在2017年度财报中表示，将于年内下调移动资费超过30%。

在今年的两会中，李克强总理对2018年政府工作的建议：加大网络提速降费力度，实现高速宽带城乡全覆盖，扩大公共场所免费上网范围，明显降低家庭宽带、企业宽带和专线使用费，取消流量“漫游”费，移动网络流量资费年内至少降低30%。

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关键词：中国移动移动

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