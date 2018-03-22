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共享单车诉讼首案宣判：小鸣单车须十日内退还押金

2018-3-22 17:50:43来源：IT之家作者：飞龙责编：飞龙评论：

IT之家3月22日消息，去年下半年是共享单车战争的白热化阶段，不少企业没有度过“寒冬”，多家共享单车企业不断被传出经营异常的消息，同时共享单车企业普遍在押金收取、存管及退还方面存在缺陷，引发了消费者押金退款难、维权难等问题，产生了大量消费矛盾纠纷。

12月18日，广东省消费者委员会（以下简称省消委会）就“小鸣单车”拖欠消费者押金、资金账户管理不规范等系列问题，以其经营管理方——广州悦骑信息科技有限公司作为被告，向广州市中级人民法院提起消费民事公益诉讼，据IT之家了解这也是共享单车消费民事公益诉讼全国的第一案。

今天中午，广州市中级人民法院对此案件当庭宣判。判决被告广州悦骑信息科技有限公司按承诺向消费者退还押金，如不能满足退还押金的承诺，则对新注册消费者暂停收取押金，同时在本判决生效之日起十日内，将收取而未退还的押金向“小鸣单车"运营地的公证机关依法提存，并向未退还押金的消费者公告

此外还要求广州悦骑信息科技有限公司于本判决生效之日起十日内，以公众足以知晓的方式向消费者真实、准确、完整披露押金收支、使用、退还等涉及消费者押金安全的相关机制和流程等信息，将披露内容向注册地公证机关进行公证，并向注册地工商行政管理部门备案。

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关键词：小鸣单车

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