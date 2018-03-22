西数亚太区副总裁：WiFi SD卡问题多多，不会再涉猎

在昨天举办的西部数据媒体聚会后，西部数据亚太区副总裁吴家荣以及西部数据的产品经理共同接受了媒体的访问，这是西部数据中国区新年之后的第一次媒体见面会，虽然没有新的产品推出，但是现场着重展示了其在MWC上发布的一系列产品，吴家荣也对存储行业的未来发表了自己的意见，总结起来就是这样一句话：闪存的未来很乐观，需求会越来越大。

闪存涨价侧面印证需求上涨，未来前景乐观

吴家荣在采访中表示，2017年闪存的需求在很多方面影响到了应用闪存的设备，整个消费群体的需求一直在改变，他举了一个例子，智能手机的出现取代了傻瓜相机，而越来越多的拍照需求必然会增加人们对存储的需求，无论云端存储还是本地的存储，都需要大量的存储介质。

普通消费者对2017年电子市场的印象就是涨价，无论是挖矿导致的显卡涨价，还是闪存颗粒导致的各种电子产品涨价都让大家很伤，但却没有办法。西部数据也同样注意到了这个问题，闪存的需求越来越大，无论价格怎么样，用户总是要购买，基于此，吴家荣认为用户对闪存的需求会越来越大，闪存的未来也会更加光明。

WiFi 卡问题较多，今后不再尝试

使用旧款单反相机的朋友曾经一定或多或少地关注过WiFi SD卡这种产品，现在市场上售卖这种产品的品牌不多，当问起西部数据是否会出品这种产品时，西部数据的产品经理谢汉伟表示西部数据几年前曾经在欧洲卖过WiFi卡，并不是没有出过。但是这种卡本身具有一定的挑战性，它会消耗器材的电池，兼容性方面也存在一些问题，所以西部数据更加倾向于将WiFi放在USB或者家庭式设备上，SD WiFi卡以后西部数据应该不会再去涉及。

“西部数据”将不再是品牌名称

采访的最后，西部数据的公关团队强调了一下西部数据公司关于品牌名称和叫法的一些问题。

简单来说，西部数据是西部数据集团的简称，而它旗下拥有“西数”、“闪迪”以及“HGST”三个主流消费品牌，“西部数据”与“西数”现在代表着不同的含义。