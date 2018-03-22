2018华为中国生态伙伴大会，华为云发布HWSQL

IT之家3月22日消息，今天2018华为中国生态伙伴大会在青岛举行，本届大会以“因聚而生·以行致盛——ΣCO-XA”为主题。在今天的大会上，华为云发布了发布基于区块链技术应用的互助社群-阿保互助，推出发布“华为云生态青岛行动计划”，在产品技术层面，华为云还推出了云数据库HWSQL、数据复制服务（DRS）两大新品。

本届大会，华为Cloub BU总裁郑叶来介绍了华为云Cloud2.0混合云服务内容，包括裸金属容器服务、Windows容器等，郑叶来还在大会上发布了“华为云生态青岛行动计划”，从平台、资金、运营、成长体系等多方面对生态伙伴进行支持，通过云服务的方式面向中小软件企业、软件外包企业、双创企业、互联网企业、高校和广大的软件开发者高效赋能。

本次发布的云数据库HWSQL，提供了即开即用、备份恢复、数据迁移、安全防护、轻松扩容、高可用六大功能特性，并且具备高性能、强扩展性、高可靠性、快故障恢复等优势。在高并发场景下，HWSQL 负载提升达10倍，主库吞吐量提升约4倍，复制延迟大幅下降到1秒左右。

数据库复制服务DRS（Data Replication Service）是华为云发布的另一个服务产品。DRS提供了数据库平滑迁移、数据库不停机迁移等功能，并通过增量迁移技术，其操作简单，几分钟级就能搭建起迁移任务，降低迁移成本。

目前，华为云数据库HWSQL、数据复制服务（DRS）均已上线公测，并在官网开放限额免费试用申请（点此申请）。



华为云今日宣布正式进军区块链，打造区块链开放平台。据了解，华为云首选进入互助社群领域，发布基于区块链技术应用的互助社群-阿保互助。华为方面宣称，根据多方参与原则，阿保互助邀请包括“业务平台、公估机构、资金托管、第三方支付平台、监管机构”等多方共同组建互助联盟，每个联盟成员都是华为云独立的租户，拥有独立的空间，通过华为云服务租户邀请机制链接起来形成互助社群联盟区块链。