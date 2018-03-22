因2017年第四季度营收不及预期，腾讯控股今日收跌5.02%

IT之家3月22日消息 本周三，腾讯发布了去年第四季度财报。财报显示，腾讯第四季度净利润同比增长98%，超出预期，但是营收同比增长51%，不及预期。
受此影响，腾讯控股今日收跌5.02%，报439.4港元，总市值为41740.26亿港元（约合5319.6亿美元）。
另外值得一提的是，据彭博消息，Naspers决定要出售至多1.9亿股腾讯股份，如果出售完成，那么Naspers对腾讯的持股比例将从33.2%降至31.2%。
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受此影响，腾讯控股今日收跌5.02%，报439.4港元，总市值为41740.26亿港元（约合5319.6亿美元）。
另外值得一提的是，据彭博消息，Naspers决定要出售至多1.9亿股腾讯股份，如果出售完成，那么Naspers对腾讯的持股比例将从33.2%降至31.2%。
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